KTV Ries vor Heimwettkampf mit entscheidender Bedeutung

Der nächste entscheidende Wettkampf in der 2. Bundesliga Nord steht diesen Samstag für den KTV Ries an. Nach der Niederlage in Grünstadt empfangen die Turner von Trainer Fabian Wolf in der heimischen Halle das Kunstturn-Team Oberhausen – ein Duell, das richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf ist. Beide Teams stehen im unteren Tabellendrittel und kämpfen um wertvolle Punkte im Ringen um den Klassenerhalt.

Die Rieser gehen mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Zuversicht in ihren dritten Heimauftritt der Saison. Nach dem klaren 22:48 in Grünstadt will das Team wieder in die Erfolgsspur finden. „Wir wissen, dass wir das Niveau haben, um mitzuhalten. Entscheidend wird sein, unsere Leistungen konstant auf die Geräte zu bringen“, betont Trainer Fabian Wolf. Mit einem Sieg gegen Oberhausen könnte der KTV Ries einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib machen.

2. Bundesliga Turnen: Niederländische Turner verstärken den nächsten Gegner des KTV Ries

Der Gegner aus Nordrhein-Westfalen reist mit einem jungen, entwicklungsorientierten Team an. Das KTT Oberhausen, trainiert von Siegfried Ingendorn und angeführt von Kapitän Matthias Steinkamp, setzt auf eine Mischung aus regionalen Kräften und niederländischen Verstärkungen. Zu den Leistungsträgern zählen Michael Donsbach, der an Ringen, Sprung und Barren regelmäßig Punkte holt, sowie die erfahrenen Guthke-Brüder, die für Stabilität sorgen. Ergänzt wird das Team durch Nachwuchstalente wie Clemens Deelmann, Alexander Goßrau und Paul Schneimann, die in dieser Saison ihre ersten Erfahrungen in der zweiten Bundesliga sammeln und sich bereits mehrfach ordentlich präsentierten.

Besonders gefährlich ist Oberhausen an den Geräten Barren und Reck – nur dort konnte die Mannschaft bislang Gerätepunkte sichern. An diesen beiden Geräten holte der niederländische Turner Klaas-Jan Zwolsman regelmäßig wichtige Scores. Dennoch wartet das KTT Oberhausen in dieser Saison noch auf den ersten Erfolg. Nach drei Wettkämpfen rangiert die Mannschaft mit null Matchpunkten und 3:33 Gerätepunkten am Tabellenende. Trainer Ingendorn fordert vor allem mehr Konstanz: „Wir müssen in den entscheidenden Momenten konzentrierter bleiben. Das Potenzial ist da.“

Trainer Fabian Wolf betont Bedeutung jedes Scorepunktes gegen KTT Oberhausen

Der KTV Ries weiß um die Bedeutung dieser Begegnung und will den Heimvorteil nutzen. In der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle soll an den Heimsieg von 2017 angeknüpft werden – damals besiegte der KTV den KTT Oberhausen deutlich mit 46:31. Auch diesmal stehen die Vorzeichen ähnlich wie im Duell vor acht Jahren: Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt und wissen, dass jeder Scorepunkt entscheidend sein kann. Los geht es am Samstag um 18 Uhr im Rieser Sportpark, Einlass ist ab 17 Uhr.