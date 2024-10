KTV-Zweite visiert den Regionalliga-Aufstieg an

Die zweite Herren-Mannschaft des KTV Ries holt sich auch beim dritten Wettkampf der Bayernliga den Tagessieg und führt nun die Tabelle mehr als deutlich an. Am 27. Oktober in Wiggensbach soll im Finale der Aufstieg in die Regionalliga klar gemacht werden.

Auch nach der Sommerpause waren die Turner des KTV Ries in Bestform und konnten mit dem dritten Sieg in Folge ihre Vormachtstellung in der Bayernliga unter Beweis stellen. Mit über vier Punkten Vorsprung holte sich das Team aus Nördlingen den Sieg in Unterföhring, Jochen Engelbrecht durfte in der Einzelwertung Rang zwei feiern.

Bayernliga Turnen: KTV Ries II lässt Konkurrenz in Unterföhring weit hinter sich

Los ging es für die KTV-Reserve am Sprung, wo ihnen ein sehr guter Einstand gelang und das zweitbeste Mannschaftsergebnis erzielt wurde. Justus König und Jochen Engelbrecht erzielten mit 13,00 – nebenbei die höchste Wertung des Tages an diesem Gerät – und 12,30 Punkten sehr gute Ergebnisse. Alexander Hofer und Simon Böhm steuerten 11,60 und 10,60 Punkte bei. Am Barren dann eine Galavorstellung des KTV-Teams, denn die Konkurrenz wurde mit knapp drei Punkten auf Abstand gehalten. Jochen Engelbrecht und Stefan Braun gaben mit einer 13,20 und einer 12,70 den Takt vor. Engelbrechts Wertung war dabei die beste Note des gesamten Teilnehmerfeldes. Thomas Radler und Justus König mit 12,30 und 11,90 zeigten ebenfalls sehr gute Übungen, womit man die Führung im Livescoring übernahm.

Am Reck baute das Team den Abstand auf die Verfolger um weitere zwei Punkte aus. Eine 13,20 von Thomas Radler und eine 12,30 von Stefan Braun schafften die Grundlage für die 46,70 Punkte an diesem Gerät. Eine 10,85 von Jochen Engelbrecht und eine 10,35 von Simon Böhm komplettierten den souveränen Auftritt und der KTV ging als Führender in die Halbzeitpause.

Nördlingens Jochen Engelbrecht holt am Boden die Tageshöchstnote

Danach ging es am Boden weiter. Hier führte erneut Jochen Engelbrecht mit der Tageshöchstnote von 13,95 das Team an. Weitere 12,55 Punkte steuerte Justus König bei, Alexander Hofer und Henri Hahn legten mit 11,80 und 11,65 Punkten nach. Auch am Pauschenpferd blieben die Turner von Trainer Fabian Wolf auf Erfolgskurs: Mit 44,30 Punkten war der KTV hier die stärkste Mannschaft. Thomas Radler holte 11,95 Punkte, Jochen Engelbrecht 11,20, Justus König 10,70 und Henri Hahn 10,45 Punkte.

Trotz Führung ließen die KTVler nicht nach und sicherten sich auch an den Ringen das beste Mannschaftsresultat. Wieder einmal holte Jochen Engelbrecht das beste Ergebnis mit 13,25, gefolgt von Roland Hagner mit einer 12,85. Stefan Braun und Marcel Schwefel erzielten 12,00 beziehungsweise 11,55 Punkte und beschlossen damit einen sehr erfolgreichen Wettkampf. Insgesamt 288,20 Punkte wurden in Unterföhring gesammelt. Mit dem dritten Tagessieg stehen alle Zeichen auf Aufstieg.