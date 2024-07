Saisonauftakt nach Maß für die Zweite des KTV Ries

Mit einem starken Auftritt hat sich die zweite Mannschaft des KTV Ries den Auftaktsieg in der Bayernliga geholt. Beim ersten Wettkampf nach der Winterpause überzeugte die personell geschwächte Mannschaft beim Saisonstart in Friedberg und errang mit mehr als einem Punkt Vorsprung den Tagessieg sowie die Tabellenführung.

Etwas später als gewöhnlich ging es dieses Jahr in der Bayernliga los. Statt wie bisher im Mai fand der Auftakt am letzten Juniwochenende statt. Auch der Austragungsort war neu: Zum ersten Mal in der Historie der bayerischen Turnliga fand ein Wettkampf im bayerisch-schwäbischen Friedberg statt. Allerdings scheint es so, als würde diese Kombination den Rieser Turnern liegen. War man im Vorfeld noch skeptisch, bedingt durch die dünne Personaldecke, war der Reserve des KTV im Wettkampf davon nichts anzumerken. Unbekümmert turnte das Team um Mannschaftskapitän Marcel Schwefel auf und setzte sich am Ende gegen alle Konkurrenten durch.

Auftaktsieg für KTV Ries in Friedberg: Starke Teamleistung

Der Auftakt am Barren gelang optimal und so holte man mit 46,65 Punkten ein sehr gutes Geräteergebnis. Verantwortlich dafür waren Jochen Engelbrecht mit einer 12,60, Thomas Radler mit 12,25, Roland Hagner mit 11,25 und Justus König mit einer 10,55. Auch am Reck gelang den Nördlingern eine respektable Vorstellung. Angeführt von einer 13,05 von Thomas Radler sowie einer 12,20 von Jochen Engelbrecht, 10,70 von Simon Böhm und einer 10,30 von Justus König erzielte das Team ein Gesamtresultat von 46,25 Punkten am Königsgerät und sicherte sich damit die zweithöchste Wertung aller vertretenen Mannschaften.

Ähnlich erfolgreich ging es am Boden weiter. Justus König holte eine 12,40 und Roland Hagner weitere 12,00 Punkte. Mit 11,80 von Henri Hahn, sowie 11,50 Punkten von Jochen Engelbrecht konnte man sich vor der Pause weiter in den Podesträngen behaupten. Nach der Halbzeit ging es am Pauschenpferd weiter, wo Routinier Sven König mit 12,35 Punkten voranging. 12,00 von Thomas Radler, 11,85 von Justus König, sowie 8,20 von Henri Hahn sorgten für die 44,40 Punkte im Mannschaftsergebnis.

Rieser Turner holen sofort die Tabellenführung in der Bayernliga

Eine Überraschung gab es am vorletzten Gerät, den Ringen. Sven König blieb hier nahezu abzugsfrei und holte 13,50 Punkte mit seiner Kür, dicht gefolgt von Jochen Engelbrecht, der sich 13,20 Punkte sicherte. Roland Hagner und Marcel Schwefel steuerten 12,10 beziehungsweise 11,60 Punkte zum sensationellen Ergebnis von 50,40 Punkten bei – dem höchsten aller Mannschaften im gesamten Wettkampf.

Dies beflügelte das Team nochmals für den abschließenden Sprung. Jochen Engelbrecht, Justus König, Sven König und Henri Hahn holten 13,10, 12,50, 12,45 und 10,30 Punkte mit ihren jeweiligen Sprüngen, was nicht nur 48,35 Zähler am abschließenden Gerät bedeutete, sondern auch 283,75 Punkte in der Gesamtwertung und somit den Tagessieg. Ein weiterer Höhepunkt war der Vizetitel in der Einzelwertung von Jochen Engelbrecht. Mit nur fünf Geräten, dafür aber immerhin 62,60 Punkten, holte er sich den verdienten Silberrang im Einzelklassement.