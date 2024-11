Die zweite Mannschaft des KTV Ries legt in der Bayernliga eine perfekte Saison hin und bleibt auch beim letzten Wettkampf ungeschlagen. Mit vier Siegen in vier Wettkämpfen sichert sich das Team den direkten Aufstieg und tritt nun nächstes Jahr in der Regionalliga an.

Thomas Frisch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regionalliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wettkampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis