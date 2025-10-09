Gute Ergebnisse für Rieser Läuferinnen und Läufer in Ulm

Mehr als 15.000 Läuferinnen und Läufer haben am 21. Einstein-Marathon in Ulm teilgenommen. Neben tausenden Freizeitläufern gingen auch einige Topläufer aus der Region Ulm und darüber hinaus an den Start, so etwa Alina Reh in einer Marathonstaffel. Das Marathonziel erreichten 1080 Laufbegeisterte, darunter von der LG Donau-Ries auch Rudolf Backof in vier Stunden und 26 Minuten.

Deutlich mehr Finisher, nämlich 1962 Frauen und 3612 Männer, waren es über die halbe Distanz. Am schnellsten waren hier dieses Mal Tobias Ritter (1:06:37 Stunden) und Tsambika Jäger (1:16:26 Stunden). Diese Distanz nahmen auch die Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen in Angriff, die diesmal für den Gold Ochsen Rennstall an den Start gingen und aufgrund der guten Bedingungen mehrere persönliche Bestzeiten aufstellen konnten. Besonders zu erwähnen sind die beiden jungen Lauftalente des TSV Nördlingen. So belegte Marie Gaag (weibliche Hauptklasse) in einer Zeit von 1:31:33 Stunden den 24. Platz in der Gesamtwertung der Frauen.

Einsteinmarathon in Ulm: Nördlinger Läufer mit guten Ergebnissen

In der männlichen Jugend startete Hannes Hahn und erreichte in einer Zeit von 1:31:53 Stunden den 293. Platz in der Herrengesamtwertung sowie den dritten Platz in der Klasse MJ U18. Die weiteren Ergebnisse der Nördlinger Starter beim Halbmarathon: Steffen Brenner (1:24 Stunden), Martin Rommel (1:29 Stunden), Ulrich Schumann (1:43 Stunden), Michael Kosiurak (1:52 Stunden), Daniela Gaag (1:56 Stunden), Georg Eger (1:56 Stunden), Jana Bandel (1:57 Stunden), Stefan Kirchner (1:59 Stunden), Anneliese Zinke (1:59 Stunden), Brigitte Radajewski (2:01 Stunden) und Andrea Grimmeisen (2:27 Stunden). (AZ)