Nördlinger Läufer umkurven den Brombachsee

Der Seenlandmarathon in Pleinfeld am Brombachsee hat dieses Jahr zum dreizehnten Mal unter diesem Namen stattgefunden. Bei dem immer größer werdenden Event wurden ein Marathon (276 Finisher), Marathonstaffeln (48), Schüler- (194), Bambini- (193) und Hobbylauf (182), ein Halbmarathon (1184) und eine Nordic-Walking-Strecke (71) angeboten, was wiederum einen Teilnehmerrekord bedeutete. Sechs Teilnehmer hatten sich aus Nördlingen auf den Weg an den Brombachsee gemacht.

Für den Marathon fiel der Startschuss bereits um 9 Uhr bei ungewohnt hohen Temperaturen. Dabei musste der Brombachsee von den 276 Finishern zweimal umrundet werden. Erster beim Lauf über die 42,2 Kilometer wurde der vereinslose Christoph Maul in 2:45:54 Stunden, Zweiter wurde Michael Harrer aus Pleinfeld in 2:54:40 Stunden. Schnellste Frau war Rebecca Atzmüller vom TV 06 Thalmässing in 2:57:03 Stunden, vor Tanja Schienagel von der Reitanlage Leibelbach in 3:16:21 Stunden.

Seenlandmarathon in Pleinfeld: So haben die Nördlinger Läufer abgeschnitten

Der Halbmarathon mit 1186 Finishern startete um 11.15 Uhr bei warmen 22 Grad. Die 21,1-Kilometer-Strecke um den Brombachsee gewann Andreas Doppelhammer von M.O.N in 1:18:33 Stunden, vor Paul Kaiser aus Nürnberg in 1:19:13 Stunden und Matthias Ries von den Herrieder Aquathleten in 1:19:15 Stunden. Beste Frau war Kim Korber vom Fürst Carl Läufer-Team in 1:25:32 Stunden, vor –wie im Vorjahr – Theresa Griesbach von der LG Warching in 1:30:48 Stunden und Agnes Fuchs aus Nürnberg in 1:32:06 Stunden.

Die Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen, die auch für die LG Donau-Ries starteten, erreichten in folgenden Zeiten das Ziel: Carina Brendel 1:51:50 Stunden (9. W35), Christian Raubacher 1:55:44 Stunden (54. M35), Sarah Langer 1:58:01 Stunden (12. W35), Hans Niederhuber 1:59:26 Stunden (3. M65), Georg Eger 2:01:55 Stunden (22. M55) und Konrad Käser 2:16:50 Stunden (57. M50). Am Halbmarathon nahmen aus der LG Donau-Ries auch Läuferinnen und Läufer des TSV Harburg und des SV Mauren teil. Weitere Ergebnisse gibt es unter www.seenlandmarathon.de. (AZ)