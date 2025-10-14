Mit 60 Jahren stets begeistert bei den Stadtläufen

Voller Stolz präsentiert Gerhard Enzelberger vom Integrativen Sportverein SG-Handicap Nördlingen seine Medaille vom Nördlinger Stadtlauf. Im Dezember wird er 60 Jahre alt und ist damit der älteste aktive Sportler mit geistiger Beeinträchtigung im Verein – und ein echtes Vorbild für Durchhaltevermögen und Freude am Sport.

In den Sommermonaten nahm Enzelberger an drei Stadtläufen im Ries teil und meisterte die Strecken mit Bravour. Beim Nördlinger Stadtlauf im Juli erreichte er im Hauptlauf über sechs Kilometer eine Zeit von 38:50 Minuten. Damit belegte er den 15. Platz in der Altersklasse Senioren M60. Ohne Zeitmessung lief er am 9. August in seiner Heimatstadt Oettingen ausnahmsweise mal nicht für den Integrativen Sportverein, sondern mit einer ortsansässigen Gruppe beim Stadtlauf des Events „Summer in the City“. Zum Abschluss der sommerlichen Stadtläufe konnte er schließlich am 14. September beim Wemdinger Stadtlauf erneut für den Integrativen Sportverein sein Können zeigen: Über 6,5 Kilometer belegte er in der Klasse M60 Rang 16 mit einer Zeit von 43:33 Minuten.

Als begeisterter Läufer ist es für Enzelberger immer ein Höhepunkt, wenn er bei Wettkämpfen in der Region an den Start gehen kann und an der Strecke bekannte Gesichter sieht. Ans Aufhören denkt er kein bisschen: „Solange ich gesund und fit bin, möchte ich weitermachen“, sagt er. Jetzt freut er sich wieder auf das regelmäßige Training mit dem Integrativen Sportverein. (vle)