SG-Handicap-Athleten rufen beim Jahreshöhepunkt volle Leistung ab

Im Juli gab es für den Integrativen Sportverein SG-Handicap Nördlingen einen Jahreshöhepunkt: die Bayerischen Sommer Special Olympics Landesspiele fanden in Erlangen statt. Vom 14. bis 18. Juli traten 1500 Athletinnen und Athleten mit und ohne geistige Beeinträchtigung in 19 Sportarten an. Mit 3000 Gesamtteilnehmenden war es nicht nur das bisher größte Event von Special Olympics Bayern (SOBY), sondern auch die größte inklusive Multisportveranstaltung des Jahres in Bayern.

Betreut wurde das Nördlinger Team, bestehend aus sechs Leichtathleten, vier Schwimmern und einer Schwimmerin, von Renate Gumpp und Ingrid Grund. SG-Handicap-Leichtathlet Daniel Wetzstein aus Appetshofen erreichte im Ballweitwurf mit 13,28 Metern den vierten Platz, im 50-Meter-Lauf gewann er in seiner Leistungsgruppe mit 15,48 Sekunden. Nördlingens Werner Wiedemann benötigte über die 100 Meter nach einem schlechten Start 17,01 Sekunden, Etienne Wiedemann lief die Strecke in 16,90 Sekunden. Beide erreichten den achten Platz in ihrer jeweiligen Leistungsgruppe. Erfreulicher lief es für Werner Wiedemann im Mini-Speerwurf: Nach einem etwas schlechteren Wurf in der Klassifizierung konnte er sich im Finale auf 15,41 Meter steigern und gewann damit die Goldmedaille.

SG-Handicap brilliert bei Kugelstoß-Wettbewerb der Bayerischen Sommer Special Olympics

Der Oettinger Gerhard Enzelberger nahm erstmals an den Bayerischen Sommerspielen teil. Im 400-Meter-Lauf holte er nach einem starken Finish die Silbermedaille in 1:37,5 Minuten. Über 3000 Meter belegte er den sechsten Platz in 17:24,3 Minuten. In den Sprungdisziplinen gab es zweimal Gold: Markus Protte gewann im Weitsprung vom Balken mit 4,68 Metern. Der weiteste Sprung der Wettbewerbe gelang Daniel Weinert, der seine Goldmedaille im Weitsprung mit Absprungzone mit einer Weite von 4,87 Metern gewann.

Dass das Kugelstoßen die Paradedisziplin der SG-Handicapler ist, zeigte sich in der höchsten Leistungsgruppe: Mit Daniel Weinert, Markus Protte und Etienne Wiedemann gab es ein SG-Handicap Podest. Weinert siegte mit 13,46 Metern vor Protte mit 9,34 Metern und Wiedemann mit 9,16 Metern. Weinert hatte tags zuvor in der Klassifizierung mit 13,96 Metern eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt. Die 4x100-Meter-Staffel schließlich mit Etienne Wiedemann, Markus Protte, Werner Wiedemann und Daniel Weinert lief in der höchsten Leistungsgruppe in 59,11 Sekunden ins Ziel und sicherte sich Silber.

Nördlinger Handicap-Schwimmer holen sich mehrere Medaillen

Auch im Schwimmen war das Nördlinger Team erfolgreich. Über 50 Meter Freistil gab es vier Medaillen für die Nördlinger. In Division 24 gewann Bettina Groß aus Nördlingen mit einer Zeit von 01:18,48 Minuten; ebenfalls Gold gab es für Bernd Hauptmann (Division 37), ebenfalls Nördlingen, mit 01:16,17 Minuten. 01:05,40 Minuten reichten für Bronze für den Lierheimer Alexander Schön (Division 38). Nach längerer Wettkampfpause konnte in Division 42 Michael Hach aus Maihingen mit einer klasse Zeit von 00:52,50 Sekunden Gold gewinnen.

Über 25 Meter Freistil gab es zumindest gute Platzierungen. Bettina Groß (Division 61) erreichte mit 00:36,95 Sekunden Platz sechs. Für eine große Überraschung sorgte Martin Buck aus Heroldingen (Division 64), der sich mit 01:00,52 Minuten Silber sicherte. Einen vierten Platz gab es für Bernd Hauptmann (Division 69) mit 00:33,96 Sekunden. In Division 70 teilte sich Alexander Schön den zweiten Platz mit Jonathan Neumann aus Nürnberg, beide schwammen die exakt gleiche Zeit von 00:30,68 Sekunden. Für Michael Hach (Division 73) gab es noch Bronze dank einer Zeit von 00:24,51 Sekunden.

SG-Handicap Nördlingen qualifiziert sich für nationale Sommerspiele

Als einziger Rückenschwimmer des Integrativen Sportvereins belegte Martin Buck (Division 81) über die 25 Meter den fünften Platz mit 01:50,34 Sekunden. Die 4x50-Meter-Freistil-Staffel ging in der Besetzung Bernd Hauptmann, Bettina Groß, Alexander Schön und Michael Hach an den Start und schwamm in 04:51,29 Minuten zur Bronzemedaille.

Für das Nördlinger Team bedeuteten die Ergebnisse auch die Qualifikation für die nationalen Sommerspiele im kommenden Jahr im Saarland. Mit insgesamt acht Gold-, fünf Silber-, vier Bronzemedaillen sowie weiteren tollen Platzierungen kann das Team des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen auf eine erfolgreiche Teilnahme zurückblicken. (vle)