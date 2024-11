Lauf unter Lichtern im schönen Rothenburg

Bereits zum 17. Mal haben die Stadtwerke von Rothenburg den sehr beliebten Rothenburger Lichterlauf veranstaltet. Die Beliebtheit belegt die sehr schnelle Ausbuchung der meisten Läufe. Die 2100 Meter lange Runde wurde mit Fackeln und anderen Lichteffekten herrlich beleuchtet, ebenso wie der Start- und Zielbereich auf dem Marktplatz von Rothenburg ob der Tauber. Das genossen auch wieder die Starter aus Nördlingen.

Bereits um 17 Uhr begann die Laufveranstaltung mit dem Kigalauf und den Schülerläufen der Schulklassen 1 bis 7, an denen rund 700 Kinder bei unterschiedlichen Streckenlängen teilnahmen. Außer den Kinderläufen und dem Hauptlauf mit vier Runden und insgesamt 8,4 Kilometern wurden noch ein Hobbylauf (4,2 Kilometer, 293 Teilnehmer), eine Walkingstrecke (4,2 Kilometer, 87 Teilnehmer) und ein Staffellauf (8,4 Kilometer) angeboten.

Lichterlauf in Rothenburg: Das waren die Zeiten der Nördlinger Teilnehmer 2024

Pünktlich um 18.15 Uhr fiel der Startschuss für die Staffelläufer mit insgesamt 28 Staffeln mit je zwei bis vier Mitgliedern. Unter den acht Männerstaffeln war auch eine vom TSV Nördlingen mit Steffen Brenner und Michael Dambacher, die die vier Runden als vierte Männerstaffel in 33:48 Minuten beendeten.

Der Hauptlauf mit vier Runden und insgesamt 8,4 Kilometern startete um 19.30 Uhr am wunderschön beleuchteten Marktplatz von Rothenburg. Mit 408 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war er der am besten besetzte Lauf. Sieger bei den Männern unter 254 Teilnehmern wurde Jens Mergenthaler von der LG Farbtex Nordschwarzwald in 26:18 Minuten. Erste von 154 Frauen wurde Kristina Höhn vom TSV 2000 Rothenburg in 31:46 Minuten.

Steffen Brenner und Michael Dambacher starteten nach dem Staffellauf auch noch beim Hauptlauf. Die Teilnehmer vom TSV Nördlingen kamen mit folgenden Zeiten und Platzierungen am Marktplatz an: Steffen Brenner 36:45 Minuten (12. M30, 35. Mann), Michael Dambacher 39:42 Minuten (4. M50, 76. Mann), Hans Niederhuber 46:38 Minuten (4. M60, 155. Mann) gemeinsam mit Viktoria Disterhoft 46:38 Minuten (9. W30, 40. Frau), Georg Eberhardt 47:52 Minuten (6. M60, 175. Mann). Weitere Ergebnisse unter www.racesolution.de einsehbar. (AZ)