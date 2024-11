Nördlinger Trio überzeugt in Schwäbisch Gmünd

Die DJK-SG Schwäbisch Gmünd hat bereits zum 34. Mal den Alb-Marathon veranstaltet, mit dem Sparkassenlauf über 50 Kilometer und 1100 Höhenmeter, dem Gmünder-Tagespost-Rechberglauf über 25 Kilometer und 900 Höhenmeter, dem Umicore-Lauf über 10,6 Kilometer, zum ersten Mal in diesem Jahr einem 37-Kilometer-Traillauf sowie mit Staffel- und Jugendläufen. Es war zugleich die siebte und letzte Veranstaltung der diesjährigen Ostalblaufcup-Serie, zu der auch der Ipf-Ries-Halbmarathon gehört. Ein erfahrenes Lauf-Trio des TSV Nördlingen nahm mit großem Erfolg teil.

Pünktlich um 10 Uhr erfolgte der Startschuss für die 50- und 25-Kilometer-Starter sowie die Staffel-Läufer an der Sporthalle in der Katharinenstraße in Schwäbisch Gmünd. Bei herrlichem „Herbstwetter“ von 10 Grad Celsius und Sonnenschein führte die 50-Kilometer-Strecke über die drei Kaiserberge Hohenstaufen, Hohenrechberg und den Stuifen, die 25-Kilometer-Strecke endete am Hohenrechberg.

Laufsport: Nördlinger Läufer sind in der Alterklasse 65 vorne mit dabei

Den sehr anspruchsvollen 50-Kilometer-Lauf, der auch zum Europacup der Ultramarathons zählt, gewann von 178 Männern Michael Chalupsky vom TV Schiersheim in 3:27:40 Stunden. Schnellste von 37 Frauen wurde Katrin Gottschalk von der LG Ultralauf in 4:37:14 Stunden. Den Rechberglauf über 25 Kilometer gewann Robin Linten von der LSG Aalen in 1:39:23 Stunden. Erste Frau war Lena Wirth vom TV Schiersheim in 1:59:06 Stunden. Unter den 230 Finishern kamen die zwei Starter und eine Starterin vom TSV Nördlingen in folgenden hervorragenden Zeiten ins Ziel: Hans Niederhuber 2:40:18 Stunden (4. M65), Bernhard Satzenhofer 2:41:03 Stunden (5. M65) und Anneliese Zinke in 2:47:48 Stunden (2. W65).

Den 10,6-Kilometer-Lauf mit 205 Finishern gewann wie in den Vorjahren Hannes Großkopf vom Sparda Team Rechberghausen in 34:00 Minuten. Schnellste Frau war Linda Grau vom gleichen Verein in 40:52 Minuten. Beim neuen 37-Kilometer-Trail war die Teilnehmerzahl begrenzt und vor Meldeschluss bereits ausgebucht. Den Lauf gewann unter 215 Finishern Sascha Chwalek von den LAV Stadtwerken Tübingen in 2:53:17 Stunden, schnellste Frau war Katrin Köngeter vom Post SV Tübingen in 3:14:57 Stunden. Weitere Ergebnisse gibt es unter www.albmarathon.de. (AZ)