Rieser Leichtathleten sagen Danke

Alle zehn bis zwölf Jahre muss die oberste Schicht einer Tartanbahn neu aufgespritzt werden, sonst verwahrlost und vergrast sie. Die Stadt Nördlingen hat das jüngst im Gerd-Müller-Stadion machen lassen, was knapp 240.000 Euro gekostet hat – eine stolze Summe und starke Investition in die Leichtathletik. Zum Dank haben die Leichtathletik-Abteilung des TSV Nördlingen und einige eingeladene Freunde am Mittwoch einen besonderen Staffellauf organisiert, der Lust auf den Sport machte.

„Wenn man über die Strecke läuft, riecht man noch die neue Beschichtung, die neue Farbe“, sagte ein erfreuter TSV-Vorsitzender Florian Engert bei der Begrüßung. In Anspielung an die Investitionssumme sollten 24 Runden absolviert werden. Es ging aber nicht um schnelle Zeiten, sondern es sollte eine unterhaltsame Aktion werden, mit generationenübergreifender Begeisterung für den Sport, als Dankeschön an die Stadt für die Sanierungsmaßnahme.

Staffellauf auf sanierter Tartanbahn in Nördlingen begeistert generationsübergreifend

Dabei waren Athletinnen und Athleten im Alter von 2 bis 92 Jahren. Treffpunkt war um 16.45 Uhr, um 17 Uhr begann der Staffellauf. Die Ehre, die erste 400 Meter lange Runde zu absolvieren, hatte Oberbürgermeister David Wittner, der in seinem Grußwort den Leichtathleten dankte. Denn die Stadt und der Landkreis Donau-Ries könnten zwar investieren, aber „das Wichtigste am Ende des Tages ist, dass es genutzt wird“, so der OB.

Leichtathleten haben Spaß bei Tartanbahn-Einweihung in Nördlingen Icon Galerie 60 Bilder Bei der spontanen Dankesaktion des TSV an die Stadt Nördlingen begeistert die Abteilung Leichtathletik. Vor allem die Jugend genießt den besonderen Staffellauflauf – hier sind die Bilder.

Nach Wittner lief Florian Engert, der an Langstreckenläufer Thomas Heinisch von den Ries Hornets übergab. Auf ihn folgte mit Michael Leberzammer ein Läufer des TSV Oettingen. Weiter ging es mit Anneliese Zinke vom Lauftreff, die an den ältesten Teilnehmer übergab: Hans Werner von den TSV-Stockschützen, 92, ließ sich von der Begeisterung anstecken und überwand eine Strecke von 50 Metern. „Mein Abteilungsleiter hat gesagt, das wäre doch was für dich“, sagte Werner. Das sei hier eine wunderbare Anlage, so eine Aktion müsse man würdigen, so der Senior. Er gab den Staffelstab weiter an seinen Stockschützenkollegen Wolfgang Wagner, auch ein rüstiger Rentner, bevor Hans Niederhuber noch eine Runde absolvierte.

Menge der Kinder und Jugendlichen im Leichtathletik-Training überrascht

Danach waren die Kinder und Jugendlichen der Abteilung Leichtathletik des TSV Nördlingen an der Reihe. In Gruppen machten sie sich auf die Strecke und versprühten echte Begeisterung. Circa 50 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren nahmen teil, noch jüngere Leichtathleten übersprangen Mini-Hindernisse neben der Strecke. Vor allem die Jugendlichen zeigten mit Koordinationsübungen ihr Können, es wurde abgeklatscht, rückwärts oder im Hopserlauf gelaufen oder ein Hürdenlauf eingelegt. Vor allem die Menge der jungen Leichtathleten überraschte viele Zuschauer positiv.