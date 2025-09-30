Sanierte Tartanbahn im Gerd-Müller-Stadion wird gebührend eingeweiht

Die Stadt Nördlingen hat ihren Läuferinnen und Läufern etwas Gutes getan und die Tartanbahn im Gerd-Müller-Stadion saniert. Fast 240.000 Euro hat das gekostet. Der TSV Nördlingen als Hauptprofiteur sagt danke – mit einem speziellen Staffellauf und zahlreichen Gästen.

An diesem Mittwochabend, 1. Oktober, treffen sich die Teilnehmer um 16.45 Uhr im Rieser Sportpark, um mit einem unterhaltsamen kleinen Staffellauf auch etwas Werbung für den Laufsport zu machen und etwas Nachwuchs zu gewinnen. Vor allem aber soll es ein Dankeschön an die Stadt Nördlingen werden, sagt Florian Engert, der Vorsitzende des TSV Nördlingen. „Nördlingen ist eine Sportstadt, auch weil das Zusammenspiel zwischen Stadt und Verein funktioniert“, so Engert. In Anspielung an die Investitionssumme werden 24 Runden absolviert.

Staffellauf in Nördlingen: Was am Mittwochabend geboten ist

Verschiedene Teilnehmer gehen am Mittwoch auf die Strecke und werden jeweils nach 400 Metern den Staffelstab weiterreichen. Der Startschuss fällt um 17 Uhr. Dabei sind nicht nur TSV-Mitglieder: „Wir wollen das breit darstellen“, sagt Florian Engert, schließlich profitiert von der instandgesetzten Tartanbahn nicht nur der TSV Nördlingen, sondern Sportlerinnen und Sportler aus dem ganzen Ries.

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner wird mitlaufen, dazu Athleten von den Ries Hornets, vom TSV Oettingen und noch einige mehr. Der jüngste Teilnehmer ist erst zwei Jahre alt, der älteste 92 – er wird aber nur 100 Meter absolvieren. Unterhaltsam soll es in jedem Fall werden: Ein Läufer will seine Strecke rückwärts absolvieren, auch Hürdenläufer sollen dabei sein und Hindernisse in den Weg gestellt bekommen. Die Leichtathletik-Abteilung des TSV sorgt zudem mit Einlagen für Abwechslung.

Nach etwas mehr als 30 Minuten wird der Staffellauf beendet sein. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen, sich das Ereignis auf der sanierten Tartanbahn anzusehen.