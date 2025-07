Zuber siegt souverän beim Verbandsranglistenturnier Süd 

Beim 2. Verbandsranglistenturnier Bayern Süd der Jugend 15 (bis Jahrgang 2011) in Esting hat sich Lennart Zuber vom TSV 1861 Nördlingen den Turniersieg erkämpft und damit die Qualifikation gesichert für das Bayerische Top 14 im September, eines der drei großen Nachwuchsturniere des Bayerischen Tischtennisverbandes.

Der Start in der Vorrundengruppe verlief für den 12-jährigen Zuber zunächst holprig: Gegen Ihor Martynenko (FC Bayern München) musste er eine knappe 1:3-Niederlage hinnehmen. Doch was danach folgte, war ein Musterbeispiel an mentaler Stärke, Spielintelligenz und taktischer Anpassungsfähigkeit. Die drei weiteren Vorrundenspiele gewann Zuber klar, steigerte sich von Match zu Match und zeigte dabei eine außerordentliche Konstanz – sowohl spielerisch als auch körperlich, trotz der sommerlichen Hitze in der Halle. Ein sportlicher Höhepunkt mit hochklassigem Tischtennis war der Sieg gegen Bohan Xiao (FC Bayern München), einen Spieler aus dem Landeskader 1 und Hoffnungsträger des Bayerischen Tischtennis-Verbands. Hier zeigte Zuber seine ganze Klasse: variantenreiche Aufschläge, kluge Ballplatzierung, taktische Umstellungen im Spielverlauf.

Nördlinger Tischtennis-Talent Zuber dominiert Turnier nach Fehlstart

In der Endrunde um die Plätze eins bis neun dominierte Zuber das Feld nahezu nach Belieben. Mit 7:1 Siegen in der Schlussbilanz (zwei Vorrundensiege gehen nicht in die Endwertung ein) und einem herausragenden Satzverhältnis von 22:5 setzte er sich souverän an die Spitze des Feldes. Besonders freute er sich über den 3:0-Erfolg gegen David Dunaevsky (FC Bayern München), gegen den er zuletzt zweimal verloren hatte. Dieses Mal ließ er seinem Gegner – genauso wie drei weiteren FCB-Spielern – keine Chance und demonstrierte seine starke Entwicklung.

Zubers Erfolg fußt auf einer höchst flexiblen Spielweise und außergewöhnlichem Spielverständnis. Obwohl er körperlich – insbesondere in Bezug auf die Größe – den meisten Gegnern unterlegen ist, kompensiert er dies durch Übersicht, Köpfchen und eine sehr gute Antizipation. An diesem Tag kam noch etwas Entscheidendes hinzu: eine Leichtigkeit und Lockerheit, die selbst unter Druck oder Rückstand im Satz nicht wich. Ein weiterer Faktor für den Erfolg war einmal mehr die enge Zusammenarbeit mit Timm Metzler, dem Chef-Jugendtrainer des TSV Nördlingen. Das fast blinde Verständnis zwischen Spieler und Coach war sichtbar, sodass Zuber seine aktuelle Stärke unter Beweis stellen konnte. (AZ)