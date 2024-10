Härtsfelder Panoramaläufe: Gute Leistungen der LG Donau-Ries

Zum fünften Mal haben die Härtsfelder Panoramaläufe in Neresheim stattgefunden, bei denen auch Läuferinnen und Läufer der LG Donau-Ries vom TSV Nördlingen am Start waren. Bereits zum dritten Mal waren die Läufe Teil der Ostalb Laufcupserie, zu der auch der Ipf-Ries Halbmarathon gehört.

Es wurden drei verschiedene Strecken angeboten, Halbmarathon, zehn und 6,5 Kilometer, jeweils für Läufer und Walker und zwei Schülerstrecken. Die wunderschöne Halbmarathonstrecke führte vom Stadtpark in Neresheim auf sehr guten Wegen bis zum Härtsfeldsee bei Dischingen, am Golfclub Hochstatt-Härtsfeld vorbei durch den Wald bis nach Auernheim und zurück nach Neresheim. Bei den Kurzstrecken waren Anfang und Ende gleich dem Halbmarathon.

Lauftreff des TSV Nördlingen: Halbmarathon mit starken Zeiten der LG Donau-Ries

Bei nebligem Wetter und Temperaturen um die acht Grad ging es dann an den Start. Den Halbmarathon mit fast 400 Höhenmetern gewann Artem Piddubryi in 1:18:43 Stunden, vor dem Sieger der beiden Jahre zuvor Steffen Krebs von der Kreissparkasse Ostalb in 1:19:51 Stunden. Schnellste Frau war Angela Brunnhuber vom Landratsamt Ostalb in 1:38:33 Stunden vor Sandra Burkhardt von „Lauf geht´s“ in 1:42:43 Stunden. Unter den 153 Finishern waren auch fünf Läuferinnen und Läufer der LG Donau-Ries vom TSV Nördlingen am Start, die mit folgenden Zeiten und Platzierungen das Ziel erreichten: Michael Dambacher 1:43:06 Stunden (21. der Gesamtwertung, 4. AK M55), Bernhard Satzenhofer 1:56:12 Stunden (1. M65), Marie Gaag 2:00:13 Stunden (6. Frau, 1. WHK), Nicole Hahn 2:00:34 Stunden (7. Frau, 3. W45) und Daniela Gaag 2:00:35 Stunden (8. Frau, 2. W50).

Schnellster beim Zehn-Kilometerlauf war Johannes Schneider vom Team EnBW ODR in 39:45 Minuten, vor Lukas Lipp vom gleichen Team in 40:48 Minuten und Steffen Brenner vom TSV Nördlingen in 41:51 Minuten. Erste Frau war Hannah Hansen von der TSG Eislingen in 46:18 Minuten, vor Jana Löffelhardt von der LAC Essingen in 47:17 Minuten und Barbara Bullinger vom SV Germania Fachsenfeld in 51:11 Minuten. Die Laufstrecke beendeten 95 Läuferinnen und Läufer, darunter außer dem Drittplatzierten Steffen Brenner noch folgende Athleten vom TSV Nördlingen, die in hervorragenden Zeiten das Ziel erreichten: Rebecca Bosch 52:43 Minuten (21. der Gesamtwertung, 6. Frau, 3. WHK), Georg Eberhardt (54:51 Minuten, 4. M60), Hans Sing 58:55 Minuten (5. M65), Brigitte Singer 62:15 Minuten (3. W60), Carola Schmidt 62:21 Minuten (3. W40) und Sonja Wurm 66:31 Minuten (5. W40).

Die Kurzstrecke über die 6,5 Kilometer gewann Jürgen Sendermann vom FC Heidenheim in 26:35 Minuten. Erste Frau wurde Petra Viranye in 30:04 Minuten. Die Härtsfelder Panoramaläufe waren trotz der frischen Temperaturen von der Startnummernausgabe bis zum gemütlichen Beisammensein im Stadtpark hervorragend organisiert und werden sicherlich von den Rieser Läufern wieder in Ihren Laufkalender für nächstes Jahr mit aufgenommen. (AZ)