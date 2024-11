Steinhart geht mit dem guten Gefühl des Sieges in die Pause

Der letzten Wettkampftag in der Gauoberliga vor der Winterpause hat stattgefunden. Dabei hat Wechingens zweite Mannschaft die Tabellenführung verteidigt und darf sich Herbstmeister nennen. Die Oberringinger bleiben den Riesern jedoch mit dem klaren 4:0 gegen Herkheim auf den Fersen. In der unteren Tabellenhälfte haben sich die Burgschützen Steinhart mit einem Heimsieg gegen Forheim in die Pause verabschiedet.

Im Duell Steinhart gegen Forheim startete Burgschütze Maximilian Kleinert mit 95 Ringen etwas besser in den Wettkampf als seine Gegnerin Manuela Heider, die ihn danach aber überholte. Das Kopf-an-Kopf-Rennen ging bis zur letzten Serie, dort versagten Heider allerdings die Nerven und Kleinert sicherte den Punkt für Steinhart. Spannend bis zum Schluss war es auch zwischen Jannik Schwefel und Sophia Thum, die nach jeder Serie gleichauf lagen. Doch in den letzten zehn Schuss hielt Schwefel dem Druck besser stand und holte mit 372 zu 371 Ringen den zweiten Punkt für Steinhart.

Manuel Möhnle und Marlene Maier starteten jeweils mit 92 Ringen ins Rennen. Maier zog das Tempo dann an und setzte sich ab. Trotz Möhnles 97er-Serie zum Schluss ging auch der dritte Punkt an Steinhart. Um den Ehrenpunkt duellierten sich Stefan Hertle und Sven Heider, letzterer hatte am Ende auch die Nase vorne und holte den Punkt für Forheim. Am Gesamtergebnis änderte dies allerdings nichts mehr, die Steinharter Schützen konnten den 3:1-Sieg auf ihrem Konto verbuchen.

Luftgewehr-Gauoberliga: Oberringingen ist eine Nummer zu groß für die Herkheimer

Herkheim hatte Oberringingen zu Gast. Nico Graf und Michael Hurler waren einander ebenbürtig und schossen jeweils 382 Ringe, der Stechschuss musste entscheiden. Oberringingens Hurler bewies dabei die stärkeren Nerven und holte den Einzelpunkt mit einer Zehn. Carmen Frisch erwischte einen schlechten Tag, mit 365 Ringen erzielte sie ihr schlechtestes Ergebnis der bisherigen Runde. Christoph Rauh nutzte die Möglichkeit, um den Punkt für Oberringingen zu sichern.

Auch Sandra Stelzer hatte es an diesem Tag recht einfach gegen Natalie Rehle: Stelzer schoss konstant und lieferte 381 Ringe ab, zehn mehr als die Herkheimer Schützin. Steffen Schwarz lag nach Serie zwei gegen Christian Beck noch mit drei Ringen in Führung. Die 85 Ringe in der dritten Serie aber ließen Beck die Chance, aufzuholen, was er auch tat. Trotz 94 Ringen am Ende war der Rückstand für Schwarz zu groß geworden und auch der vierte Einzelpunkt ging nach Oberringingen.

Wechingen II wird seiner Favoritenrolle gegen Schlusslicht Enkingen gerecht

Die letzte Begegnung der Vorrunde fand zwischen den Wörnitzschützen aus Wechingen und den Egerschützen Enkingen statt. Der Tabellenführer war hierbei zu Gast beim Tabellenletzten. Schnell wurde klar, dass Wechingen weiter der Favoritenrolle gerecht wird. Jürgen Rothgang hatte gegen Thomas Groß keine Chance, mit 18 Ringen Vorsprung holte Letzterer den Punkt für Wechingen. Auch Christoph Husel sah gegen Andreas Buinger kein Land. Buinger legte starke 380 Ringe auf Position vier vor, der Enkinger konnte dem nichts entgegensetzen.

Katja Wüst und Daniel Keiling starteten beide mit sehr guten 97 Ringen. Keilings schlussendliche 382 Ringe waren für Wüst an diesem Tag aber zu viel, sodass auch sie den Punkt an den Wechinger abgeben musste. Die Hoffnungen auf einen Einzelpunkt für Enkingen lagen dadurch auf Rebekka Wüst. Doch auch sie erwischte einen schlechten Tag und hatte keine Chance gegen Andreas Nagel, der mit 388 Ringen erneut das beste Ergebnis des Wettkampftages erzielte.

Im Herbst geht es weiter für die Rieser Gauoberliga-Schützen

Die Wörnitzschützen sicherten sich mit diesem 4:0-Sieg den Titel des Herbstmeisters und müssen die Position in der Rückrunde ab März verteidigen. Doch auch Oberringingen bleibt ihnen weiter auf den Fersen und wird in der Rückrunde versuchen, Wechingen die Tabellenführung streitig zu machen. Im Mittelfeld zwischen Herkheim und Steinhart ist ebenfalls nur ein Sieg Unterschied zu finden. Spannend wird es am Tabellenende, hier liegen Enkingen und Forheim mit nur einem Punkt hintereinander.

Gauoberliga im Überblick:

Enkingen – Wechingen 0:4 (1466:1528). R. Wüst – A. Nagel 370:388; J. Rothgang – T. Groß 360:378; K. Wüst – D. Keiling 373:382; C. Husel – A. Buinger 363:380

Herkheim – Oberringingen 0:4 (1481:1502). N. Graf – M. Hurler 382:382 (8:10); C. Frisch – C. Rauh 365:372; N. Rehle – S. Stelzer 371:381; S. Schwarz – C. Beck 363:367

Steinhart – Forheim 3:1 (1481:1476). M. Kleinert – M. Heider 376:370; J. Schwefel – S. Thum 372:371; M. Maier – M. Möhnle 372:370; S. Hertle – S. Heider 361:365

Tabelle:

Wechingen 14:1 18:2 7603 Oberringingen 12:3 15:5 7538 Herkheim 9:6 10:10 7445 Steinhart 7:8 8:12 7364 Forheim 2:13 5:15 7397 Enkingen 1:14 4:16 7268