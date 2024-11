Wechingen stößt Oberringingen von der Tabellenspitze

Der vierte Wettkampftag der Luftgewehr-Gauoberliga im Riesgau Nördlingen hat eine Änderung an der Tabellenspitze gebracht: Die zweite Mannschaft der Wörnitzschützen Wechingen hat Eichenlaub Oberringingen vom Thron gestoßen, und das mit einem überzeugenden 4:0 im direkten Duell. Steinhart hat beim 3:1 gegen Enkingen kaum Probleme, während der Herkheimer Sieg gegen Forheim eine ganz enge Angelegenheit wurde.

Carmen Frisch und Sophia Thum starteten im Duell Herkheim gegen Forheim mit jeweils 89 Ringen sehr verhalten, steigerten sich aber danach. Frisch lag dabei immer knapp vor ihrer Forheimer Gegnerin und sicherte letztendlich mit zwei Ringen Vorsprung den Punkt für Herkheim. Manuela Heider ließ Nico Graf keine Chance und holte den Punkt für Forheim mit 372:370 Ringen. Aussichtslos war Sven Heiders Kampf auf Position vier gegen Christian Pur. Der Forheimer Schütze hatte mit seinen Nerven zu kämpfen, Pur holte mit 363 zu 354 Ringen den zweiten Punkt für Herkheim.

Die Entscheidung musste zwischen Natalie Rehle und Manuel Möhnle fallen. Beide lieferten sich ein enges Rennen mit wechselnder Führung. Der Forheimer Möhnle lag nach dreißig Schuss mit vier Ringen in Führung. Doch ein Fünfer im 36. Schuss ruinierte das Ergebnis von Möhnle. Rehle bewies Nervenstärke und gewann mit 367 zu 366 Ringen den dritten und damit den Siegpunkt für Herkheim.

Luftgewehr-Gauoberliga: Steinharter Schützen überzeugen zu Hause gegen Enkingen

Die zweite Partie fand zwischen Steinhart und Enkingen statt. Julia Beck und Jannik Schwefel leisteten sich in der ersten Serie viele Ausrutscher. Schwefel erholte sich davon besser und holte den Punkt für Steinhart. Becks Mannschaftskollegin Katja Wüst erging es ähnlich: Nach einem durchwachsenen Start (86 Ringe) kam sie mit 362 Ringen noch zu einem für sie guten Ergebnis, allerdings schoss Marlene Maier mit 378 Ringen das beste Ergebnis dieses Wettkampfs – 2:0 für Steinhart.

Eine klare Angelegenheit war der Wettkampf zwischen Janina Rothgang und Stefan Hertle. Der Steinharter musste sich am Ende mit zwölf Ringen Rückstand geschlagen geben, was den Enkinger Egerschützen einen Einzelpunkt bescherte. Maximilian Kleinert erreichte in der entscheidenden letzten Paarung mit 374 Ringen genau seinen bisherigen Schnitt dieser Runde. Rebekka Wüst hingegen fand nicht in ihren Rhythmus, damit gingen dieser Punkt und der Gesamtsieg nach Steinhart.

Spitzenduell ist überraschend klare Angelegenheit für Wechingens Zweite

Auf der letzten Begegnung an diesem Wettkampftag lag der größte Fokus. Tabellenführer Oberringingen traf auf den direkten Verfolger Wechingen. Beide Mannschaften wollten ein Zeichen setzen und waren entsprechend angespannt. Andreas Nagel und Michael Hurler starteten beide mit 95 Ringen. Doch während Wechingerns Nagel im Verlauf zulegte (96, 98, 98), konnte Hurler das Niveau nur knapp halten. Der Punkt auf Position eins ging mit neun Ringen Vorsprung klar nach Wechingen. Daniel Keiling blieb ebenfalls auf dem guten Niveau aus der Vorwoche und legte mit 381 Ringen ein gutes Ergebnis vor. Diesem Druck hielt der Oberringinger Christoph Rauh nicht stand und musste sich mit 376 Ringen geschlagen geben.

Im Duell Thomas Groß gegen Sandra Stelzer zeigte der Wechinger die besseren Nerven und legte 384 Ringe vor. Das war an diesem Tag zu viel für Stelzer, wodurch der dritte Punkt nach Wechingen ging. Auf Position vier erzielte Andreas Buinger 381 Ringen, neun mehr als vorige Woche. Dagegen hatte Christian Beck keine Chance, dessen bestes Ergebnis der Runde bei 379 Ringen lag. Die Wörnitzschützen holten damit einen eindeutigen 4:0-Sieg und stellten mit 1533 Ringen einen neuen Mannschaftsrekord in der aktuellen Gauoberliga-Saison auf. Eine Woche vor dem letzten Wettkampf in dieser Vorrunde setzten sie sich außerdem an die Tabellenspitze.

Gauoberliga im Überblick:

Herkheim – Forheim 3:1 (1478:1471). C. Frisch – S. Thum 372:370; N. Graf – M. Heider 367:366; N. Rehle – M. Möhnle 367:366; C. Pur – S. Heider 363:354

Steinhart – Enkingen 3:1 (1469:1447). M. Kleinert – R. Wüst 374:363; J. Schwefel – J. Beck 368:361; S. Hertle – J. Rothgang 349:361; M. Maier – K. Wüst 378; 362

Oberringingen – Wechingen 0:4 (1492:1533). M. Hurler – A. Nagel 378: 387; C. Rauh – D. Keiling 376:381; S. Stelzer – T. Groß 377:384; C. Beck – A. Buinger 361:381

Tabelle:

Wechingen 11:1 14:2 6075 Oberringingen 9:3 11:5 6036 Herkheim 9:3 10:6 5964 Steinhart 4:8 5:11 5883 Forheim 2:10 4:12 5921 Enkingen 1:11 4:12 5802