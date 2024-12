Wörnitzschützen Wechingen können zur Pause zufrieden sein

Beim letzten Schießtag in 2024 der Luftgewehr-Schwabenliga traf die erste Mannschaft der Wechinger auf den Gastgeber aus Obenhausen, wobei die Wörnitzschützen den Hubertusschützen mit einem klaren 5:0-Sieg die Grenzen aufzeigten. Das zweite Aufeinandertreffen erfolgte gegen die direkten Verfolger aus Binswangen, wobei die Wechinger mit einem 4:1-Sieg genauso klar siegten.

Patrick Pfisterer und Elias Buinger hatten vormittags gegen ihre Obenhausener Kontrahenten leichtes Spiel, weil die beiden Wörnitzschützen ihren Gegnern immer einen Schritt voraus waren und bei einer Differenz von 20 und 18 Zählern stets die Oberhand behielten. Ein ähnliches Spektakel zeichnete sich bei Mannschaftskollegin Ramona Münzinger ab, die bei einem Vorteil von 32 Ringen ebenfalls als Siegerin vom Stand ging. Einen richtigen Sahnetag erwischte Katharina Kuhn: Dank 391 Ringen bezwang die Wechingerin ihre Kontrahentin problemlos. Wegen eines Vorsprungs von sieben Ringen gab es auch bei Milena Nagel Positives zu vermelden. Damit vervollständigte die Jungschützin den eindeutigen 5:0-Sieg zu Gunsten der Wechinger.

Luftgewehr-Schwabenliga: Wechingen distanziert Konkurrent Binswangen

Am Nachmittag stand das Kräftemessen mit Binswangen auf dem Programm, die in der Tabelle direkt hinter Wechingen gelistet sind. Zwei 98er-Serien verhalfen Ramona Münzinger trotz kurzer Schwächephase (92 Zähler) zu einem Gewinnerpunkt. In der zweiten Hälfte musste Milena Nagel einen Drei-Ringe-Rückstand wettmachen, was ihr dank einer 98er- und 99er-Serie meisterlich gelang.

Patrick Pfisterer ließ sich von der 99er-Serie seiner Binswanger Rivalin nicht beeindrucken und machte den Sack mit einem Polster von fünf Ringen zu. Ebenso befand sich Elias Buinger zu keiner Zeit in einer brenzlichen Situation, weil das Nachwuchstalent zielsicher (98/96/96/97) unterwegs war. Einzig Katharina Kuhn rief bei einer 90er-Serie nicht ihr gewohntes Potenzial ab und hatte mit acht Zählern weniger das Nachsehen, was bei dem 4:1-Sieg der Wechinger aber nicht weiter ins Gewicht fiel.

Schwabenliga im Überblick:

Wechingen – Obenhausen 5:0 (1936:1842). M. Nagel – A. Sauter 384:377; K. Kuhn – M. Pöhlmann 391:374; R. Münzinger – Ch. Schläger 389:357; P. Pfisterer – D. Amann 386:366; E. Buinger – W. Schultheiß 386:368

Wechingen – Binswangen 4:1 (1928:1919). M. Nagel – L. Endres 389:387; K. Kuhn – A. Wiedemann 381:389; R. Münzinger – E. Beutmiller 385:383; P. Pfisterer C. Wiedemann 386:381; E. Buinger – A. Lachenmayer 387:379

Tabelle:

Oberndorf 16:0 33:7 15470 Reinhartshausen 14:2 29:11 15409 Pfuhl 12:4 29:11 15417 Wechingen 10:6 27:13 15392 Binswangen 6:10 16:24 15209 Obenhausen 4:12 7:33 14957 Medlingen 2:14 10:30 15034 Haunsheim 0:16 9:31 15131