Wieder Sieg und Niederlage für die Wörnitzschützen

In der Luftgewehr-Schwabenliga sind die Wörnitzschützen aus Wechingen nach Pfuhl gefahren und bekamen es auch gleich mit dem Gastgeber zu tun. Beim ersten Wettkampf des Tages zogen die Rieser noch den Kürzeren, doch am Nachmittag wurden gegen Medlingen alle Kräfte mobilisiert, um einen eindeutigen 4:1-Sieg einzufahren.

Als Erstes nahmen es die Wechinger mit den Pfuhlern auf, wobei hier die Stunde der Neuzugänge schlug. Patrick Pfisterer machte dank 97 und 98 Ringen große Schritte auf den Einzelsieg zu und gab die Führung nicht mehr aus der Hand. Sowohl bei Katharina Kuhn als auch Elias Buinger gab es einen Schuss in die Sieben. Bis die Wechinger sich wieder neu sortiert hatten, waren die Pfuhler Duellpartner schon uneinholbar enteilt. Ebenso stolperte Ramona Münzinger mit einer Sieben in ihren Durchgang. Dank einer 99er-Serie machte die Wörnitzschützin verlorenen Boden gut und erarbeitete sich einen Gewinnerpunkt. Wieder einmal blieb Milena Nagel der erhoffte Siegerpunkt trotz toller Schießleistung von 386 Zählern verwehrt, was zur 2:3-Niederlage führte.

Luftgewehr-Schwabenliga: Nagel bleibt im dritten Wettkampf glücklos

Am Nachmittag ging es gegen das Tabellenschlusslicht aus Medlingen. Leichtes Spiel hatte Elias Buinger, da der Jungschütze 19 Ringe mehr erreichte als sein Gegenüber, obwohl dieser, genau wie der Wechinger, sein bis dato bestes Wettkampfergebnis der Runde schoss. Auch Patrick Pfisterer war seinem Kontrahenten 24 Zähler voraus und besiegte den Medlinger Ersatzschützen letztendlich problemlos.

Bei Katharina Kuhn schien ebenfalls keine Kugel das Ziel zu verfehlen: Mit vier 97er-Serien sicherte sie sich genauso verdient einen Gewinnerpunkt wie auch Ramona Münzinger. Die Wörnitzschützin hatte eine kleine Durststrecke (92 Zähler) zu überwinden, was ihr dank einer 99er-Serie wunderbar gelang. Einzig Milena Nagel musste wegen drei Ringen Unterschied Federn lassen, was aber keinen Einfluss mehr auf den 4:1-Sieg hatte.

Schwabenliga im Überblick:

Wechingen – Pfuhl 2:3 (1919:1925). Nagel – Wölfl 386:388; Kuhn – Bartschat 381:389; Münzinger – Abt 386:384; Buinger – Braig 380:386; Pfisterer – Pinska 386:378

Wechingen – Medlingen 4:1 (1924:1875). Nagel – Thanheiser 381:384; Kuhn – Hitzler 388:383; Münzinger – J. Fauser 383:379; Buinger – T. Fauser 386:367; Pfisterer – Müller 386:362

Tabelle:

Oberndorf 12:0 25:5 11602 Reinhartshausen 12:0 23:7 11564 Pfuhl 8:4 20:10 11585 Wechingen 6:6 18:12 11528 Binswangen 6:6 14:16 11397 Obenhausen 4:8 7:23 11259 Haunsheim 0:12 7:23 11345 Medlingen 0:12 6:24 11261