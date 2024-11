Wörnitzschützen halten sich weiterhin wacker

Das Geschehen des zweiten Wettkampftages in der Luftgewehr-Schwabenliga-Nord hat sich in Haunsheim abgespielt. Hier trafen die Wörnitzschützen Wechingen auf Binswangen und Reinhartshausen, wobei ein klarer 5:0-Sieg einer 2:3-Niederlage gegenüberstand.

Am Vormittag hieß der Gegner Binswangen. Milena Nagel und Katharina Kuhn trumpften mit 99er- und 98er-Serien furios auf und bezwangen ihre Duellpartner problemlos. Tiefer in die Trickkiste musste Katja Fackler greifen, da die Ersatzschützin anfangs noch fünf Ringe zurücklag und erst dank zwei 97er-Serien den Spieß zu ihren Gunsten drehte. Patrick Pfisterer baute sich dagegen gleich in der ersten Hälfte einen Vorsprung von drei Zählern auf, der bis zum Schluss Bestand hatte. Ebenfalls auf Erfolgskurs lag Ramona Münzinger. Wegen einer Durststrecke von zwei 93er-Serien brachte erst der vierte Stechschuss die Entscheidung für die Wechingerin, was einen eindeutigen 5:0-Sieg für die Rieser bedeutete.

Luftgewehr-Schwabenliga: Reinhartshausen schlägt Wechingen knapp

Nachmittags stand das Kräftemessen mit dem Ligaprimus aus Reinhartshausen auf dem Programm. Aushilfe Katja Fackler verschoss ihr Pulver bereits am Morgen und war bei einem 14-Ringe-Rückstand chancenlos. Auch Ramona Münzinger hatte nicht mehr die nötigen Körner, um den Vorgaben ihrer Rivalin gerecht zu werden. Eine bittere Pille musste Milena Nagel schlucken: Trotz Wettkampfbestleistung der Jungschützin von 390 Ringen enteilte der Reinhartshausener mit einer Differenz von vier Ringen, was zur 2:3-Niederlage der Wörnitzschützen führte. Dabei betrieb Katharina Kuhn mit einem Rekordergebnis von 391 Ringen und dem damit gewonnen Siegerpunkt genauso Ergebniskosmetik wie Patrick Pfisterer, der den Einzelsieg mit einem Unterschied von 15 Zählern für sich in Anspruch nahm.

Schwabenliga im Überblick:

Wechingen – Binswangen 5:0 (1914:1885). K. Fackler – J. Rehm 382:381; R. Münzinger – E. Beutmiller 381:381 (Stechschuss 10:9); M. Nagel – A. Wiedemann 387:377; K. Kuhn – M. Schwarzbart 386:371; P. Pfisterer – A. Lachenmayr 378:375.

Wechingen – Reinhartshausen 2:3 (1928:1932). K. Fackler – S. Geiger 377:391; R. Münzinger – E. Dieminger 385:388; M. Nagel – F. Drexel 390:394; K. Kuhn – L. Brettel 391:389; P. Pfisterer – H. Schweinberger 385:370.

Tabelle:

Oberndorf 8:0 15:5 7747 Reinhartshausen 8:0 15:5 7680 Pfuhl 6:2 15:5 7729 Wechingen 4:4 12:8 7685 Binswangen 4:4 9:11 7597 Obenhausen 2:6 4:16 7510 Haunsheim 0:8 5:15 7581 Medlingen 0:8 5:15 7515