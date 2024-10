In der Luftgewehr-Schwabenliga hat die Schießsaison für eine neu aufgestellte erste Mannschaft der Wörnitzschützen Wechingen mit einem Sieg und einer Niederlage begonnen. Am Vormittag entschied ein Stechschuss über den Erfolg zu Gunsten der Wechinger, doch am Nachmittag war Fortuna den Riesern nicht hold und sie mussten sich knapp geschlagen geben.

Wechingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Milena Nagel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haunsheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis