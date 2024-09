Marktoffingen erobert die Tabellenspitze zum Start der Gauoberliga

Am Wochenende sind die ersten Wettkämpfe der neuen Runde mit der Luftpistole im Riesgau Nördlingen ausgetragen worden. Neben den beiden Aufsteigern St. Ulrich Marktoffingen und Junglandbund Dürrenzimmern II, die als zweiter Aufsteiger aufgrund des Aufstieges von Dürrenzimmern I in die Bezirksliga nachrückten, stehen sich in der Vorrunde der Gauoberliga die Teams der Grenzschützen Aufhausen, Germania Balgheim, SG Alerheim 1900 und Hubertus Fremdingen gegenüber. Schon am ersten Wettkampf kam es zu einem Spitzenduell, in dem sich mit Marktoffingen ein Aufsteiger durchsetzte.

Grenzschützen Aufhausen – Hubertus Fremdingen 1338:1305. Im Duell der beiden erfahrenen GOL-Mannschaften starteten die Schützen von Hubertus Fremdingen in Aufhausen. Während Aufhausen mit Christian Wunder, Daniel Eberle, Sigrid Mühlbacher und Klaus Thum nahezu unverändert antrat, bekam bei Fremdingen erneut der Jungschütze Jonas Gall (Jahrgang 2013) Einsatzzeit. Das Team aus Fremdingen komplettierten die erfahrenen Damen Sandra und Diana Benninger sowie Silvia Wagner. Letztere schoss mit 363 Ringen das beste Ergebnis dieses Wettkampfs und das zweitbeste des Wettkampftages. Das beste Ergebnis der Heimmannschaft erzielte Christian Wunder, der mit 357 Ringen und vier Ringen Vorsprung auf Daniel Eberle (353 Ringe) einen guten Wettkampf schoss.

Während Diana Benninger mit 324 Ringen noch nahe am Vorjahresschnitt war, lief bei Sandra Benninger der Wettkampf mit 313 Ringen überhaupt nicht. Sigrid Mühlbacher erzielte mit 321 Ringen ein passables Ergebnis und reihte sich auf Platz 20 im Einzelklassement des Wettkampftages ein. Im letzten Duell konnte Klaus Thum mit 307 Ringen, gegenüber 305 Ringen von Jonas Gall, noch zwei Ringe zum Endergebnis beitragen und schließlich die zwei Punkte für Aufhausen sichern.

Luftpistolen-Gauoberliga: Aufsteiger Dürrenzimmern II zum Auftakt noch ohne Chance

Junglandbund Dürrenzimmern II – SV Germania Balgheim 1323:1378. Die Mitaufsteiger der Vorsaison bekamen beim ersten Wettkampf Besuch vom Vorjahresdritten, den Germania Schützen aus Balgheim. Während Balgheim mit den Stammschützen Karl-Heinz Gruber, Michael Mayer, Werner Wallmüller und Mario Schefenacker antrat, bekamen in Dürrenzimmern mit Friedrich Gloning und Florian Rehle zwei Ersatzschützen Startrecht. Die Stammmannschaft besteht wie schon in der Vorsaison aus Martin Rau, Stefan Ulrich, Albert Leiminger und Ramon Maier. Für Balgheim zeigten Mario Schefenacker (360 Ringe) und Karl-Heinz Gruber (353 Ringe) erneut, dass beim Kampf um die Meisterschaft mit Balgheim zu rechnen ist. Auch die Ergebnisse von Werner Wallmüller (338 Ringe) und Michael Mayer (327 Ringe) waren durchaus gut für die Gauoberliga.

Bei der Heimmannschaft lieferten Stefan Ulrich (340 Ringe), Ramon Maier (339 Ringe) und Albert Leiminger (335 Ringe) konstante Leistungen ab, allerdings blieb Martin Rau mit 309 Ringen etwas unter seinen Vorjahresschnitt. Mit einem Gesamtergebnis von 1323 Ringen gegenüber 1378 Ringen musste sich Dürrenzimmern II geschlagen geben. Friedrich Gloning und Florian Rehle erzielten 316 und 315 Ringe.

Riesgau Nördlingen: Aufsteiger Marktoffingen kauft Alerheim den Schneid ab

St. Ulrich Marktoffingen – Schützengesellschaft Alerheim 1413:1402. Zum ersten Heimwettkampf der Gauoberliga begrüßten die St.-Ulrich-Schützen die SG Alerheim 1900 im Marktoffinger Schützenheim. Die Heimmannschaft startet wie im Vorjahr mit den Junioren Marius Stark und Silas Kienle. Florian und Matthäus Wolf komplettieren die Mannschaft. Für die Alerheimer gehen erneut die Schützen Martin Bachmann, Thomas Wellinger, Georg Hermanns und Florian Tobias an die Stände. Da alle Schützen gleichzeitig starten konnten und ein ähnliches Tempo schossen, ergab sich für die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer im Wirtschaftsraum ein spannender Wettkampf, den Marktoffingen in einem fulminanten Endspurt und elf Ringen Vorsprung schließlich knapp für sich entscheiden konnte.

Bester Schütze des ganzen Wettkampftags war Matthäus Wolf, der mit 369 Ringen ein hervorragendes Ergebnis schoss. Auch Alerheims Florian Tobias lieferte starke 361 Ringe ab. Die beiden Kontrahenten Silas Kienle (357 Ringe) und Thomas Wellinger (355) waren den gesamten Wettkampf gleichauf und lieferten sich ein spannendes Duell. Ebenso packend war auch der Wettkampf zwischen Marius Stark und Georg Hermanns, wobei Stark mit 348 Ringen eines seiner besten RWK-Ergebnisse schoss und Hermanns mit 349 Ringen etwas unter seinem Vorjahresschnitt blieb. Als erster Schütze hatte Martin Bachmann mit 337 Ringen abgeschlossen. Florian Wolf ließ sich von allen die meiste Zeit. Für die letzten drei Schüsse war er noch mit Florian Tobias am Stand. Zu diesem Zeitpunkt führte Marktoffingen laut Hochrechnung um sechs Ringe. Mit zwei Zehnern und einer Neun kam Wolf auf insgesamt 339 Ringe, konnte somit Florian noch fünf Ringe abnehmen und schließlich die ersten Punkte für Marktoffingen sichern. (AZ)