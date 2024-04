Enzian Forheim zeigt starke Mannschaftsleistung

Luftpistolen-Bezirksliga: Beim letzten Wettkampf in Mertingen erzielen die Enzianschützen ihr bestes Ergebnis der Saison – trotzdem wurde es nochmal spannend.

Die Luftpistolen-Schützen aus Forheim haben sich am letzten Wettkampftag der Bezirksliga nach Mertingen aufgemacht. Beim Duell der beiden Mittelfeld-Mannschaften zeigten die Enzianschützen nochmal, was in ihnen steckt.

Forheims Thomas Keßler schoss auf Position zwei gegen Rainer Sichert. Der Mertinger startete stark mit 93 und 92 Ringen. Keßler konnte am Anfang noch mit 91 dagegenhalten, in der zweiten Serie dann aber nur 87 Ringe erreichen. Die dritte Serie ging an den Forheimer mit 91 zu 87 Ringen, aber durch Rainer Sicherts letzte 91er-Serie (Keßler: 88) war er nicht mehr einzuholen. Somit endete das Duell 363 zu 357 für Sichert und Mertingen.

Luftpistolen-Bezirksliga: Manuel Möhnle glänzt mit starker Leistung

Die nächsten Kontrahenten hießen Manuel Möhnle und Andreas Buchschuster. Forheims Möhnle hatte an diesem Abend einen Lauf, der ihm mit 89, 91, 90 und 89 Ringen insgesamt gute 359 Zähler einbrachte. Sein Gegner hatte in der ersten und letzten Serie nicht diese Treffsicherheit und musste mit 86, 88, 89 und 86 (gesamt 349 Ringe) den Punkt an Möhnle abgeben.

In der vierten Paarung hieß es Sven Heider gegen Philipp Eisenwinter. Heider, der in den vergangenen beiden Wettkämpfen Probleme hatte, konnte dieses Mal gut starten und mit den ersten 20 Schuss zweimal 88 Ringe erzielen. Mertingens Eisenwinter, der in der ersten Serie nur 86 Ringe erreichte, zog mit einer starken 92er-Serie dennoch an Heider vorbei. Die dritte und vierte Serie beendete er mit je 87 Ringen. Heider gelang die Aufholjagd eindrucksvoll mit einer 93er-Serie, auf die aber nur eine 86 folgte. Am Ende reichte es dennoch für ihn und der Enzianschütze konnte mit 355 zu 352 einen weiteren Punkt für Forheim holen.

Position-eins-Schütze Schweier gewinnt erst im Stechschuss

Auf Position eins startete Marco Schweier gegen Thomas Rieger. Schweier setzte sich mit den ersten 20 Schuss (89 und 92 Ringe) drei Ringe von Rieger ab, der 87 und 91 Ringe erreichte. In der dritten Serie machte der Mertinger einen Ring auf Schweier gut (90 zu 89). Es sah in der letzten Serie lange nach einem Sieg für Schweier aus, sein Gegner war mit 89 und somit 357 Ringen schon fertig. Kurz vor Ende aber schoss Schweier eine Sieben, die beide Schützen in die „Verlängerung“ schickte.

Beim Stechschuss kamen dann keine Zweifel mehr am Forheimer Sieg auf: Marco Schweier schoss eine Neun, während Thomas Rieger eine Sieben hatte. Somit ging der dritte Einzelpunkt an die Enzianschützen Forheim, die mit 1428 zu 1421 Ringen am Ende noch ihre Saisonbestleistung abriefen. (AZ)