Die Heimmannschaften dominieren den Wettkampftag in der Gauoberliga

Am dritten Wettkampfwochenende mit der Luftpistole in der Gauoberliga sind den drei führenden Teams aus Marktoffingen, Alerheim und Aufhausen die Mannschaften aus Dürrenzimmern, Fremdingen und Balgheim gegenübergestanden. Hierbei konnten die Gastgeber jeweils ihren Heimvorteil nutzen und die einzelnen Duelle deutlich für sich entscheiden.

St. Ulrich Marktoffingen – Junglandbund Dürrenzimmern II 1404:1308 Ringe. Marktoffingen trat erneut in der Besetzung Wolf, Wolf, Kienle und Stark an. Bei Dürrenzimmern komplettierte dieses Mal Florian Rehle neben Martin Rau, Albert Leiminger und Ramon Maier das Viererteam. Matthäus Wolf kam nicht so richtig in Fahrt und konnte mit seinen 358 Ringen nicht ganz an die Top-Leistung der beiden ersten Wettkämpfen anknüpfen. Anders lief es bei seinem Bruder Florian, der mit 359 Ringen seine persönliche Bestleistung erzielte. Silas Kienle (356 Ringe) und Marius Stark (331) trugen zum dritten „Ü1400“-Ergebnis der Marktoffinger bei, somit bleiben die St.-Ulrichsschützen weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Gauoberliga.

Die Gäste aus Dürrenzimmern kamen nach ihrem knappen Sieg in der Vorwoche diesmal nicht richtig in den Wettkampf. Ramon Maier blieb mit seinen 341 Ringen seinem Durchschnittsergebnis treu. Auch Albert Leiminger (334) und Florian Rehle (332) schossen passabel. Martin Rau war mit seinem Ergebnis von 301 Ringen dieses Mal absolut nicht zufrieden, der Junglandbund bleibt damit auf Platz fünf in der Mannschaftswertung. Friedrich Gloning erzielte 315 Ringe.

Luftpistolen-Gauoberliga: Aufhausen behält gegen Balgheim knapp die Oberhand

Grenzschützen Aufhausen – SV Germania Balgheim 1377:1359 Ringe. Im knappsten Duell des Wettkampftages setzten sich die Grenzschützen Aufhausen mit 18 Ringen Vorsprung gegen die Germania Schützen aus Balgheim (1359 Ringe) durch. Mit einem hervorragenden Ergebnis von 371 Ringen zeigte dieses Mal Christian Wunder für Aufhausen, dass mit ihm in der Einzelwertung zu rechnen ist. Auch Daniel Eberle und Sigrid Mühlbacher erzielten mit 353 und 333 Ringen erneut gute Resultate. Erstmals bei den Grenzschützen in der aktuellen Saison eingesetzt, steuerte Heinrich Baumgärtner noch 320 Ringe zum besten Ergebnis (1377) der aktuellen Saison bei. Auch Marco Benning startete erstmals für die Grenzschützen und erzielte 271 Ringe.

Balgheim trat erneut mit seiner Stammbesetzung an. Wie schon in den Wettkämpfen eins und zwei war Mario Schefenacker (358 Ringe) der beste Schütze der Gäste. Ein ebenfalls gutes Ergebnis erzielte Karl-Heinz Gruber mit 356 Ringen. Michael Mayer (323 Ringe) und Werner Wallmüller (322 Ringe) blieben etwas unter ihrem Durchschnitt.

Hubertus Fremdingen unterliegt Alerheim trotz Saisonbestleistungen

Schützengesellschaft Alerheim – Hubertus Fremdingen 1374:1335 Ringe. Das beste Ergebnis dieses Wettkampfes schoss Thomas Wellinger mit 353 Ringen für Alerheim. Weder Tobias Florian (Alerheim) noch Silvia Wagner (Fremdingen) mit 339 und 346 Ringen konnten an ihre Resultate aus den vorherigen Wettkämpfen anknüpfen, somit wurde es ein spannender Wettkampf. Georg Hermanns trug 346 Ringe zum Gesamtergebnis von 1374 für Alerheim bei. Auf den weiteren Positionen zeichneten sich knappe Entscheidungen ab. Obwohl Sandra Benninger (328 Ringe), Diana Benninger (333) und Jonas Gall (328) jeweils aktuelle Saisonbestleistung erzielten, musste sich das Team der Hubertus-Schützen gegen die 336 Ringe von Martin Bachmann geschlagen geben. Fremdingen steht nach drei Wettkämpfen am Tabellenende und muss den Abstieg fürchten. (AZ)