Tabellenführer Marktoffingen siegt souverän in der Gauoberliga

Auch am zweiten Wochenende gab es in der Gauoberliga der Luftpistolen wieder spannende Wettkämpfe. Dabei konnte Tabellenführer Marktoffingen mit einem Sieg den Platz an der Sonne verteidigen. Aufsteiger Dürrenzimmern II musste nach der Auftaktniederlage nach Fremdingen, wo es am Ende auf jeden einzelnen Ring ankam.

SV Germania Balgheim – St. Ulrich Marktoffingen 1370:1397. Die Gastgeber von Germania Balgheim konnten die Leistung aus der ersten Runde mit 1370 Ringen bestätigen. Dabei war Mario Schefenacker mit seinen starken 367 Ringen erfolgreichster Schütze, gefolgt von Karl-Heinz Gruber, der 13 Ringe zur Vorwoche einbüßte und auf 340 kam. Die restliche Mannschaft war auf einem ähnlichen Niveau, Werner Wallmüller erreichte 333 Ringe und Michael Mayer 330.

Auf der anderen Seite bei St. Ulrich Marktoffingen hatte Matthäus Wolf einen Ring weniger als vergangene Woche, erzielte aber mit 368 Ringen trotzdem die Tagesbestleistung. Silas Kienle steigerte sich um einen Ring auf 358. Um ganze fünf Ringe konnte Florian Wolf sein Ergebnis auf 344 steigern. Einzig bei Marius Stark war der Wurm drin, er erreichte nur 327 Ringe. Dies reichte trotzdem zu einem sicheren Sieg und der Verteidigung der Tabellenspitze.

Luftpistolen-Gauoberliga: Alerheim schießt konstant und lässt Aufhausen keine Chance

Schützengesellschaft Alerheim – Grenzschützen Aufhausen 1426:1340 Ringe. Eine mannschaftlich sehr geschlossene Leistung zeigte die Schützengesellschaft Alerheim, die vier Einzelschützen trennten nur elf Ringe. Topschütze hier war Florian Tobias mit 363 Ringen, gefolgt von Georg Hermanns, der seine Leistung aus der Vorwoche um sieben Ringe auf 356 steigerte. Thomas Wellinger kam mit exakt dem gleichen Ergebnis wie in der Woche 1 – 355 Ringe – vom Schießstand. Die starke Mannschaftsleistung komplettierte Martin Bachmann mit 352 Ringen und einer Leistungssteigerung von 15 Ringen.

Die Gäste von den Grenzschützen aus Aufhausen steigerten ihr Ergebnis aus der Vorwoche um zwei Ringe. Christian Wunder erzielte hier das Topergebnis mit 360 Ringen. Schon ganze 17 Zähler dahinter war Daniel Eberle mit 343. Sigrid Mühlbacher konnte ihr Ergebnis um 14 Ringe auf 335 steigern. 302 Ringe trug Klaus Thum zum Mannschaftsergebnis bei, jedoch war der Gastgeber einfach zu stark und sicherte sich die ersten Punkte der Saison.

Junglandbund Dürrenzimmern II sichert sich die Punkte in Fremdingen

Hubertus Fremdingen – Junglandbund Dürrenzimmern 2 1337:1338 Ringe. Die beiden punktlosen Mannschaften nach Woche eins lieferten sich in Fremdingen einen wahren Krimi, der mit nur einem Ring entschieden wurde. Beim Tabellenletzten Fremdingen erzielte Silvia Wagner mit ihren 369 Ringen den Bestwert des gesamten Wettkampftages. Jungschütze Jonas Gall hatte mit 329 Ringen ganze 24 Ringe mehr als zum Start der Saison. Auf Rang drei schoss Diana Benninger wie in der Vorwoche 324 Ringe. Zur Mannschaftsleistung trug Sandra Benninger noch 315 Ringe bei.

Beim Gast aus Dürrenzimmern waren alle vier Schützen auf fast dem gleichen Niveau. Ramon Maier lag mit 338 Ringen an Nummer eins, dicht gefolgt von Albert Leiminger und Ersatzmann Florian Rehle mit jeweils 337 Ringen. Das Mannschaftsergebnis komplettierte Stefan Ulrich mit 326 Ringen, 14 weniger als in Woche eins. Dies reichte aber trotzdem zum mehr als knappen Sieg und dem ersten Erfolg des Aufsteigers aus Dürrenzimmern. (AZ)