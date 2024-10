Wettkampftag voller Bestleistungen bei den Rieser Luftpistolenschützen

In der Luftpistolen-Gauoberliga hatten siegreichen Mannschaften der vergangenen Woche dieses Mal Auswärtseinsätze. So trat Marktoffingen in Fremdingen an, Alerheim war zu Gast beim Schützenverein Balgheim und Dürrenzimmern empfing die Schützen aus Aufhausen. Hierbei stellte Marktoffingen einen neuen Mannschaftsrekord auf, und auch Alerheim glänzte mit einem hervorragenden Ergebnis. Die Grenzschützen Aufhausen hatten derweil bei Dürrenzimmerns zweiter Mannschaft leichtes Spiel.

Hubertus Fremdingen – St. Ulrich Marktoffingen 1363:1434 Ringe. Auch die stark schießenden Fremdinger hatten gegen die sehr guten Ergebnisse von Silas Kienle (364 Ringe) und den erneut mit Bestleistung auftrumpfenden Florian Wolf (361) keine Chance. Obwohl die zweitbeste Schützin des Wettkampftages, Silvia Wagner, mit 367 Ringen glänzte und sowohl Diana Benninger (337) als auch Jungschütze Jonas Gall (335) sehr gute Ringergebnisse beisteuerten, reichten schließlich die 324 Ringe von Sandra Benninger und die insgesamt 1363 Ringe nicht zum ersten Punktgewinn der Saison. Für das großartige Ergebnis der St.-Ulrich-Schützen (1434 Ringe) steuerte Matthäus Wolf 358 Ringe bei, und auch Marius Stark schoss mit 351 Ringen bisherige Saisonbestleistung.

Luftpistolen-Gauoberliga: Balgheims Mannschaftsbestleistung reicht nicht aus

Germania Balgheim – Schützengesellschaft Alerheim 1394:1415 Ringe. Im Duell zwischen dem Zweit- und Viertplatzierten überzeugte Mario Schefenacker für Balgheim mit der besten Leistung des Wettkampftages und erzielte mit 370 Ringen sogar das zweitbeste Ergebnis der laufenden Saison. Bester Schütze der Schützengesellschaft Alerheim war erneut Thomas Wellinger mit sehr guten 362 Ringen. Mit sehr konstanten Ergebnissen ergänzten Georg Hermanns (353), Florian Tobias (351) und Martin Bachmann (349) das Alerheimer Gesamtergebnis von 1415 Ringen und bauten den Ringvorsprung gegenüber dem Tabellendritten deutlich aus. Für die Hausherren schossen Karl-Heinz Gruber (347 Ringe) und Werner Wallmüller (341) über ihrem aktuellen Saisonschnitt. Die 336 Ringe von Martin Gerstenmeier, der erstmals in der laufenden Saison in der ersten Mannschaft eingesetzt wurde, und die Mannschaftsbestleistung von 1394 Ringe reichten aber nicht für einen erneuten Balgheimer Punktgewinn. Somit festigte Alerheim den zweiten Platz.

Junglandbund Dürrenzimmern II – Grenzschützen Aufhausen 1268:1340 Ringe. Die Gäste hatten gegen eine diesmal schwache Heimmannschaft leichtes Spiel. Für Aufhausen erzielte Christian Wunder mit 365 Ringen erneut ein sehr gutes Ergebnis, das ihn aktuell auf Platz zwei in der Einzelwertung listet. Bester Heimschütze war Florian Rehle, der mit 341 Ringen schon deutlich hinter Wunder lag. Auch die anderen Dürrenzimmerer lagen mit 315 Ringen für Ramon Maier, 310 für Friedrich Fischer und 302 von Albert Leiminger deutlich unter ihren bisherigen Saisonergebnissen. Für Aufhausen erzielte Daniel Eberle mit 349 Ringen noch ein passables Ergebnis, aber auch Sigrid Mühlbacher (314) und Klaus Thum (312) blieben deutlich unter ihren Möglichkeiten. Aufgrund dieser Ergebnisse waren beide Mannschaften froh, als der Wettkampf vorbei war. Für Dürrenzimmern schossen zusätzlich noch Friedrich Gloning (324 Ringe) und Martin Rau (306) ordentliche Ergebnisse. (AZ)