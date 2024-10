Alerheims Schützen bleiben weiter dran an Herbstmeister Marktoffingen

Die letzten Wettkämpfe in der Vorrunde der Luftpistolen-Gauoberliga haben am Freitag stattgefunden. Hierbei gewann Alerheim deutlich gegen Dürrenzimmern II. Marktoffingen behielt die Oberhand gegen Aufhausen und ist Herbstmeister, während starke Balgheimer zu Hause gegen Fremdingen erfolgreich waren.

Junglandbund Dürrenzimmern II – Schützengesellschaft Alerheim 1340:1419 Ringe. Eine erneut sehr starke Alerheimer Mannschaft erreichte mit 1419 Ringen ihr zweitbestes Saisonergebnis. Bester Schütze der Gäste war Georg Herrmanns, der sich mit 366 Ringen deutlich im Vergleich zur Vorwoche (354) steigern konnte. Thomas Wellinger rief nicht ganz seine Top-Leistung ab, schoss aber mit 352 immer noch ein gutes Ergebnis. Das sehr gute Gesamtergebnis komplettierten Tobias Florian (359) und Martin Bachmann (342).

Nach der Niederlage im letzten Wettkampf stellten die Gastgeber ihre Mannschaft um. So war Stefan Ulrich (316 Ringe) erneut in der Teamwertung dabei. Martin Rau, im Wettkampf gegen Aufhausen als aK-Schütze angetreten, überzeugte mit Saisonbestleistung (337 Ringe). Auch Albert Leiminger schoss mit 332 Ringen über seinem aktuellen Saisonschnitt. Bester Heimschütze war Florian Rehle, der mit 355 ebenfalls sein bestes Saisonergebnis ablieferte. Dennoch reichten 1340 Ringe nicht für einen Punktgewinn gegen das Super-Ergebnis der Alerheimer. Friedrich Fischer und Friedrich Gloning traten außerhalb der Mannschaftswertung an und erzielten 317 und 309 Ringe.

Knapper Sieg für Herbstmeister Marktoffingen in Aufhausen

Grenzschützen Aufhausen – St. Ulrich Marktoffingen 1345:1377 Ringe. Marktoffingen musste ersatzgeschwächt antreten. Es kam zum direkten Duell der beiden führenden Schützen der Einzelwertung, Matthäus Wolf und Christian Wunder. Beide überzeugten mit großartigen Ergebnissen: Wolf schoss mit 369 Ringen das beste Ergebnis des Wettkampftages, Wunder hielt mit starken 364 Ringen dagegen. Diese fünf Ringe Differenz trennen beide nun aktuell auch in der Einzelwertung. 353 Ringe und somit das bisher schlechteste Ergebnis in der laufenden Runde stand am Ende auf der Anzeige von Silas Kienle. Auch Marius Stark fand absolut nicht in den Wettkampf und startete mit einer Vier und einer 68er-Serie zu seinem niedrigsten Saisonergebnis von 317 Ringen. Für Urlauber Florian Wolf durfte erstmals Max Meyer starten und erzielte mit 339 ein ordentliches Ergebnis.

Für die Gastgeber schossen die Stammschützen Klaus Thum (320) und Sigrid Mühlbacher (321) jeweils über ihrem Schnitt, aber auch Daniel Eberle blieb mit 339 Ringen unter seinen Möglichkeiten. Die 1377 Ringe für Marktoffingen reichten zwar für einen erneuten Sieg und die Herbstmeisterschaft, allerdings steht aktuell nach Ringen Alerheim vor Marktoffingen.

Balgheimer Schützen am 5. Wettkampftag zu stark für Fremdingen

Germania Balgheim – Hubertus Fremdingen 1396:1341 Ringe. In einem anfangs ausgeglichenen Duell entschieden letztlich die Gastgeber mit konstanten Ergebnissen den Wettkampf für sich. Bester Schütze war Mario Schefenacker mit 365 Ringen. Dieses Ergebnis listet ihn mit zwei Ringen Rückstand aktuell auf Rang zwei der Einzelwertung. Silvia Wagner konterte mit 360 Ringen. Mit den abgeschlossenen Serien von Diana Benninger (343) und Michael Mayer (345) lagen die Fremdinger kurzzeitig nur sieben Ringe zurück. Allerdings konnten die beiden verbliebenen Fremdinger nicht mit dem stark schießenden Karl-Heinz Gruber (334) und dem Bestleistung abliefernden Werner Wallmüller (352) mithalten.

Die 320 Ringe von Jonas Gall und die 318 von Sandra Benninger ergaben mit 1341 Ringen das zweitbeste Fremdinger Saisonergebnis, aber die 1396 Ringe von Balgheim waren einfach zu hoch. Die stetige Steigerung der Balgheimer und das sehr gute Ergebnis von Alerheim in den jüngsten Wettkämpfen versprechen eine spannende Rückrunde, die am 31. Januar 2025 beginnt. (AZ)