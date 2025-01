Markus Göck holt sich mit dem Deckblatt den Königstitel in Maihingen

Die Maihinger Sebastiansschützen haben ihre Könige geehrt. Im Seniorenbereich „Aufgelegt“ wurde dieses Jahr zum ersten Mal eine eigene Königskette überreicht. Diese Königskette wurde dem Verein von Schützenkamerad Edwin Vietz gespendet. Die neue Königsscheibe, an der die Schützenkönige der nächsten Jahre angebracht werden, wurde dem Verein ebenso von Edwin Vietz zur Verfügung gestellt.

Dafür bedankte sich Schützenmeister Ludwig Ostermeyer im Namen des gesamten Vereins herzlich. Das Königsschießen wurde an sechs Schießtagen ausgetragen. Unter den 64 Teilnehmern waren elf Jugendliche und neun Damen. Der erste Höhepunkt des Abends war die Auslosung der Überraschungsscheibe. Glücksfee Eva-Maria Steinheber zog das Los mit der Nummer 412. Simon Wunderle, der mit einem 413,2-Teiler der Glücksnummer am nächsten lag, gewann die Überraschungsscheibe in Form eines übergroßen Brotzeittellers.

Königsfeier bei St. Sebastian Maihingen: Edwin Vietz besonders ausgezeichnet

Edwin Vietz, der bei der Deutschen Meisterschaft der Auflageschützen im Kleinkaliber Deutscher Meister wurde, stiftete eine Schützenscheibe, die im Rahmen des Königsschießens mit einem Tiefschuss herausgeschossen wurde. Den besten Schuss, einen 106,5-Teiler, erzielte Pistolenschütze Ralf Stenzenberger. Anschließend wurden die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften in der Schützenklasse Luftgewehr, Jugend Luftgewehr, Schüler Luftgewehr, Luftpistole, Aufgelegt-Schützen und Sportpistole sowie die Ergebnisse der Bogenschützen im Schüler und Jugendbereich bekanntgegeben.

Markus Haas sicherte sich den Vereinsmeistertitel Luftgewehr mit 381,8 Ringen im Durchschnitt. Im Wettbewerb mit der Luftpistole siegte Wendelin Bosch mit 360,2 Ringen. Bei den Senioren aufgelegt war Edwin Vietz mit 320,4 Ringen erfolgreich. Bester Schütze am Sportpistolenstand war Josef Leberle mit 267,5 Ringen im Schnitt. Die Dreikönigsscheibe gewann Xaver Leberle mit einem 1625 Teiler. Edwin Vietz hatte mit einem 0,0-Teiler das beste Blattl im vergangenen Schießjahr abgegeben und konnte den Wanderpokal entgegennehmen. Die Verlesung der Platzierungen des Königschießens in umgekehrter Reihenfolge sorgte für den spannendsten Teil des Abends. Das beste Blattl, einen 3,6-Teiler, hatte Markus Göck abgegeben, der sich somit den Königstitel sicherte, gefolgt von Julian Göck mit einem 7,8-Teiler. Ein 2,2-Teiler von Albert Huber war das beste Blattl bei den Auflageschützen. Er durfte die neue Königskette entgegennehmen. Auflage-Vizekönig wurde Maria Körber mit einem 5,0-Teiler. Jugendkönig wurde Jonas Werner mit einem 7,0-Teiler, gefolgt von Philipp Haas mit einem 58,4-Teiler. (AZ)

Alle Ergebnisse im Überblick:

Schützenkönig: Markus Göck 3,6-Teiler, Deckblatt 22,84-Teiler; Vizekönig: Julian Göck 3,6-Teiler, Deckblatt 42,7-Teiler

Auflage-König: Albert Huber 2,2-Teiler; Auflage Vizekönig: Maria Körber 5,0-Teiler

Jugendkönig: Jonas Werner 7,0-Teiler; Jugendvizekönig: Philipp Haas 58,4-Teiler

Überraschungsscheibe 2025: David Wunderle 413,2-Teiler

DM-Scheibe von Edwin Vietz: Ralf Stenzenberger 106,5-Teiler

Jahresblattl: 1. Edwin Vietz 0,0-Teiler, Deckblatt 0,0-Teiler.; 2. Konrad Ziegler 0,0-Teiler; 3. Albert Huber 1,0-Teiler

Vereinsmeister Schützenklasse: 1. Markus Haas 381,8 Ringe; 2.Julian Göck 373,4 Ringe; 3. Markus Göck 370,9 Ringe

Vereinsmeister Jugend: David Wunderle 289,6 Ringe

Vereinsmeister Schüler: 1. Jonas Werner 185,0 Ringe; 2. Katharina Steinheber 118,5 Ringe; 3. Eva-Maria Steinheber 51,5 Ringe

Vereinsmeister Lichtgewehr Luftgewehr frei: 1. Eva Stenzenberger 128, 3 Ringe; 2. Isabell Werner 123,0 Ringe; 3. Eva-Maria Steinheber 74,7 Ringe

Vereinsmeister Lichtgewehr Luftpistole frei: 1. Aaron Wunderle 100,1 Ringe; 2. Benjamin Kotz 74,5 Ringe

Vereinsmeister Senioren aufgelegt: 1. Edwin Vietz 320,4 Ringe; 2. Konrad Ziegler 315,7 Ringe; 3. Albert Huber 313,8 Ringe

Luftpistole: 1. Wendelin Bosch 360,2 Ringe; 2. Markus Haas 356,1 Ringe; 3. Josef Leberle 347,4 Ringe

Vereinsmeisterschaft Sportpistole: 1. Josef Leberle 267,5 Ringe; 2. Albert Leiminger 257,8 Ringe; 3. Karl-Heinz Bengesser 252,6 Ringe

Großkaliber Pistole: 1. Klaus Schiferle 161 Ringe; 2. Maximilian Hofmann 137 Ringe; 3. Markus Leberle 135 Ringe

Großkaliber Revolver: 1. Karl-Heinz Bengesser 156 Ringe; 2. Josef Leberle151 Ringe; 3. Wendelin Bosch 130 Ringe

Dreikönigsscheibe 2024: Xaver Leberle 1625-Teiler

Vereinsmeisterschaft Bogen: Recurve Jugend: 1. David Wunderle 161 Ringe; Recurve Schüler A: 1. Hannes Meyer 144 Ringe; Recurve Schüler B: 1. Benjamin Kotz 168 Ringe; 2 Ida Meyer 153 Ringe; Recurve Schüler C: 1.Eva Stenzenberger 175 Ringe; 2. Aaron Wunderle 151 Ringe