„Air France“ geht in die fünfte Saison bei den Angels Nördlingen

Die Deutsche Frauenbasketball-Bundesliga ist ein schnelllebiges Geschäft, durchzogen von regelmäßigen personellen Wechseln und Kaderänderungen, da sie oft nur als Sprungbrett für die internationalen Topligen genutzt wird. Bestes Beispiel dafür ist Luisa Geiselsöder, die ihre basketballerische Ausbildung in Nördlingen genossen hat und nun in der WNBA, der besten Frauen-Basketballliga der Welt, für Furore sorgt. Nach ihrem Weggang aus Nördlingen schloss sie sich Frankreichs Erstligisten Landerneau an, der Ausbildungsstätte von Mariam Haslé-Lagemann. Letztere bleibt eine weitere Saison im Ries, melden die Angels.

