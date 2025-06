Sie übernimmt Verantwortung: Geiselsöder führt Basketballerinnen ins EM-Viertelfinale

Damit eine Mannschaft in einem Turnier erfolgreich ist, spielen viele Faktoren eine Rolle. Ob ein Team beispielsweise harmonisch agiert, in den entscheidenden Momenten Nervenstärke beweist und ein gemeinsames Ziel verfolgt. Für den Erfolg sind aber auch Schlüsselspieler oder -spielerinnen wichtig, die eine zentrale Rolle besetzen und Verantwortung übernehmen. Im deutschen Team der Basketballerinnen ist Luisa Geiselsöder so eine Schlüsselspielerin.

Derzeit wird die Basketball-EM der Frauen in Deutschland, Tschechien, Griechenland und Italien ausgetragen. Beim Auftaktspiel in Hamburg gewannen die Deutschen gegen Schweden, Geiselsöder war mit 20 Punkten beste Werferin. Beim Triumph über Großbritannien am Sonntag machte die 25-Jährige die ersten sieben Punkte und gab damit ihren Mitspielerinnen in der Anfangsphase Sicherheit. Mit dem Sieg löste das deutsche Team sein Ticket für die K.O.-Runde der EM.

Ehemalige Nördlingerin will deutsches Team zur EM-Medaille führen

Geiselsöder wuchs in Burgoberbach im mittelfränkischen Ansbach auf, bevor ihre Basketballkarriere rasant an Fahrt aufnahm. Mit 15 Jahren fasste sie bei den Eigner Angels in Nördlingen Fuß in der Basketball-Bundesliga der Frauen, zeitgleich startete sie ihre Nationalmannschaftskarriere bei der U16. 2015 wechselte sie in eine der stärksten Ligen Europas nach Frankreich. Im Mai dieses Jahres gewann die Fränkin mit Basket Landes den französischen Meistertitel, wenige Tage später gab sie bei den Dallas Wings ihr Debüt in der weltweit angesehenen amerikanischen Frauenliga WNBA.

Herausragend ist nicht nur ihre Spielweise, auch mit ihrer Größe von 1,92 Metern ragt sie über die meisten ihrer Mitspielerinnen hinaus. Auf der Position des Centers ist sie nicht nur – wie auf der Position üblich – unter dem Korb anzufinden. Der vielseitigen Geiselsöder liegen nämlich auch die weiten Dreier-Würfe.

Geiselsöder über Basbetballmannschaft: „Wie eine Familie“

„Ich bin mit den Mädels aufgewachsen, sie sind für mich zur Familie geworden“, beschrieb Geiselsöder zuletzt gegenüber Magenta TV ihr Verhältnis zu ihren deutschen Mitspielerinnen. Eine Familie, für die sie die US-Profiliga warten lässt: Für ihren Vertrag in Dallas nannte die 25-Jährige als Bedingung, dass das amerikanische Profiteam sie für die Europameisterschaft freistellt. „Für mich wird die Nationalmannschaft immer an erster Stelle stehen“, sagt Geiselsöder. Im Basketball keine Selbstverständlichkeit, weil vielen die Spiele in der prestigeträchtigen WBNA wichtiger sind. Aber die Familie lässt man eben nicht im Stich. Besonders nicht, wenn man den Unterschied machen kann.