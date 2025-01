Zwei FSV-Mannschaften fahren zur schwäbischen U18-Meisterschaft

Während es für die erste U18-Volleyball-Mannschaft des FSV Marktoffingen eine Pflicht war, das Qualifikationsturnier der letzten acht Mannschaften aus dem Norden Schwabens zu erreichen, so hat die U18 II schon ein Ausrufezeichen gesetzt, als sie sich für dieses Turnier qualifiziert hatte. Das Trainergespann Wizinger/Grübl/Grübl belohnte diesen Erfolg, indem man auch beide Mannschaften ins Rennen schickte und nicht bei einem Team auf den Start verzichtete. Das sollte sich auszahlen.

Für die Mädels aus der ersten U18-Mannschaft war das Los in der Gruppe ein leichtes. Die Gegner waren technisch wie auch spielerisch den Marktoffinger Mädels stark unterlegen, und die größte Herausforderung bestand darin, konzentriert beim Spiel zu bleiben und sich keine Unkonzentriertheiten zu leisten. Alle Spiele wurden souverän gewonnen.

Das Gruppenlos der zweiten Mannschaft war da schon härter. Mit Nördlingen und Augsburg Hochzoll waren Gegner am Start, die ihnen alles abverlangten. Sie wussten jedoch clever ihre Chancen zu nutzen und kämpften um jeden Ball. Am Ende der Gruppenspiele waren sie Dritter in ihrer Gruppe und es ging nun in den Überkreuzvergleich mit dem zweiten der anderen Gruppe.

U18-Volleyball beim FSV Marktoffingen: Zweite Mannschaft überrascht bei Quali-Turnier

Hier zeigten die Marktoffinger Mädels dem VC Neusäß deutlich, dass sie nicht gewillt waren, das Spiel abzuschenken. Ging der erste Satz noch mit 19:25 verloren, so erkämpften die Rieserinnen sich den zweiten Satz mit 25:21. Der Tiebreak musste entscheiden, wer das Ticket zur schwäbischen Meisterschaft löst. Marktoffingen II gab keinen Ball verloren, und mit einem Zwischenspurt von fünf Aufschlagpunkten, den die U14-Spielerin Johanna Heim hinlegte, sicherten sie sich den Sieg mit 15:12 und somit das Ticket zur schwäbischen Meisterschaft.

Marktoffingen I musste nach dem Gruppensieg gegen Nördlingen antreten, den Sieger der anderen Gruppe. Waren sie im ersten Satz noch überlegen und spielten den TSV mit 25:14 an die Wand, drehte sich das Bild bei Seitenwechsel und die Nördlingerinnen bewiesen eisernen Willen. Mit dem Verlust des Satzes mit 13:25 ging es nun in den Tiebreak. Hier erwischten die Nördlinger Mädels den besseren Start. Die Marktoffingerinnen holten noch etwas auf, konnten aber nicht verhindern, dass der Tiebreak mit 15:11 an den TSV Nördlingen ging.

Drei Rieser Teams spielen am Sonntag in Sonthofen um die U18-Bezirksmeisterschaft

Mit Stolz können die Trainer von Marktoffingen und Nördlingen sagen, dass sie in Nordschwaben den Takt angeben für die Qualität und Leistung im U18-Volleyball, denn es haben sich aus diesem Qualifikationsturnier außer Marktoffingen I und II und Nördlingen nur noch die Mannschaft aus Augsburg Hochzoll für die schwäbische U18-Meisterschaft am kommenden Sonntag in Sonthofen qualifiziert. (AZ)

FSV Marktoffingen U18 I: S. Preventis, M. Deibler, L. Lüders, L. Stempfle, J. Fuchs, L. Schmidt, R. Wolf, I. Hederer, F. Heim

FSV Marktoffingen U18 II: E. Vescera, J. Heim, A. Koglin, I. Kreisbeck, R. Holzner, V. Holzner, E. Simon, R. Knaus, C. Aurnhammer, E. Michel, L. Huber