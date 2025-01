Zwei Marktoffinger Teams wahren ihre Aufstiegschancen

Recht erfolgreich hat für die Volleyballdamen II und V des FSV Marktoffingen das neue Jahr begonnen. Die Zweite verlor zwar chancenlos das Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Mauerstetten mit 0:3, baute aber durch ein 3:0 gegen Hochzoll Augsburg III den Vorsprung auf das hintere Tabellendrittel auf zehn Punkte aus. Sie haben mit drei Punkten weniger nach oben auch noch den zweiten Tabellenplatz im Visier. Diesen für die Aufstiegsrelegation wichtigen Platz peilt in der Kreisklasse auch die FSV-Fünfte an. Zwei 3:0-Siege gegen Ebermergen II und den direkten Konkurrenten Meitingen brachten die Marktoffingerinnen diesem Ziel ein gutes Stück näher.

Marktoffingen II musste in Tapfheim auf drei Stammspielerinnen verzichten, hätte rückblickend aber vermutlich auch in kompletter Besetzung gegen den überragenden Tabellenführer Mauerstetten keine Chance gehabt. Die Allgäuer Hochburg ist auf dem besten Weg, ihren Betriebsunfall mit dem Abstieg bis in die Bezirksliga zu beheben. Sie sind in allen Elementen landesligatauglich und bewiesen ein weiteres Mal, warum sie alle 14 Spiele gewonnen und nur vier Sätze abgegeben haben. Die FSV-Damen waren ein ernst zu nehmender Gegner, der mit 25:21, 25:16 und 25:15 aber sicher besiegt wurde.

Volleyball beim FSV Marktoffingen: Zweite Mannschaft holt drei wichtige Punkte

Das Beste daran war, dass die aus der dritten Mannschaft kommende Susanne Wagner sich als Libero gut mit dem Team einspielen konnte. Sie stabilisierte die Ballannahme gegen Augsburg Hochzoll enorm und lieferte über das gesamte Spiel eine starke Leistung ab. Das war auch notwendig, weil durch den verschärften Abstieg beinahe die halbe Liga gefährdet ist. So war das Spiel gegen Hochzoll III für die FSV-Damen richtungsweisend. Der Start gelang perfekt: Nach beständig knapper Führung führte Cindy Helmschrott mit fünf Aufschlägen ihr Team zur 1:0-Führung (25:19).

Der Knackpunkt für den 3:0-Sieg war der zweite Satz. Hochzoll führte souverän mit 15:9, als die eingewechselte Julia Seitz mit sechs Aufschlägen ihrem Team wieder Siegermentalität einimpfte. Beim 24:24 wurde der erste Satzball von Hochzoll abgewehrt. Die packende Satzverlängerung entschied Lina Bachmann, die eiskalt ihre drei Aufschläge bis zum 28:26 für den FSV durchbrachte. Die ebenfalls von der FSV-Dritten ausgeliehene Lina Bachmann hatte nun Gefallen an ihren Sprungflatteraufschlägen gefunden. Vom 8:9 bis zum 18:9 brachte sie ihre Aufschläge durch. Ihr gesamtes Team, jetzt hellwach, spielte groß auf und sicherte sich mit 25:18 drei wichtige Punkte.

Die Marktoffinger Damen V feierten einen perfekten Heimspieltag mit zwei 3:0-Erfolgen. Foto: Wizinger

FSV-Fünfte richtet auch dank namhafter Verstärkung den Blick nach oben

Marktoffingen V hat sich nach dem überraschend erfolgreichen Verlauf der Saison den Aufstieg als Ziel gesetzt. Dazu erhielten sie mit Rebekka Obel und Theresa Wizinger prominente Verstärkung aus dem ehemaligen Regionalligateam. Gegen Ebermergen II nahmen sie noch auf der Bank Platz, denn der FSV-Nachwuchs war auch so der Aufgabe gewachsen. Beim 3:0 (25:6, 25:13, 25:19) waren vor allem die 21 Punkte in Serie von Rebekka Holzner am Aufschlag erwähnenswert.

Gegen den ungeschlagenen TSV Meitingen bildeten die Routiniers dann das Gerüst, an dem sich die blutjungen Nachwuchsspielerinnen orientieren konnten. Bombenstimmung in der voll besetzten Halle puschte das FSV-Team zur Saisonbestleistung. Mit 25:14, 25:23 und 25:10 kamen sie ihrem Ziel ein gutes Stück näher. (AZ)