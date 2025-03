Dramatik bei Marktoffingens Heimspiel-Niederlage

Sonnen-Sonntag, Sportspektakel, Spitzenspiel: Da würde eigentlich ein „Sieg“ ganz gut in die Alliterationsreihe passen, zumindest, wenn es nach den Bayernliga-Volleyballerinnen des FSV Marktoffingen geht. Allerdings verhinderte dies am Sonntag der TV Bad Grönenbach, der sich für die Hinrunden-Niederlage revanchierte und gegen die Erste des FSV 3:1 gewann. Dabei spielten sich besonders im dritten Satz dramatische Szenen ab.

Da Marktoffingens Kapitänin Kristin Löfflad berufsbedingt nicht am Spiel teilnehmen konnte, stand das Match von Beginn an unter keinem guten Stern. Gegen die Mannschaft aus dem Allgäu war gerade in der Anfangsphase kein Kraut gewachsen. Obwohl sich die Marktoffingerinnen mit allen Kräften dagegenstemmten, hatten sie bei zwischenzeitlichen Auszeiten von 1:6 und 8:15 stets das Nachsehen und wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Trotz dieses Fehlstarts kämpfte der FSV sich Punkt für Punkt ins Spiel, aber der Satzverlust im ersten Durchgang ließ sich nicht mehr vermeiden. Beim 16:25 spielten die Gäste bereits wie aus einem Guss, während die Heimmannschaft ihren Spielrhythmus erst noch finden musste.

Dramatisches Volleyball-Bayernliga-Duell zwischen Marktoffingen und Bad Grönenbach

Im zweiten Abschnitt begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Beim Stand von 7:7 sahen die Fans erstklassigen Volleyball, und als Stefanie Stimpfle bis zur Führung von 13:7 mit ihren Aufschlägen davonzog, keimte wieder Hoffnung im FSV-Lager auf. Weil Maria Altenburger es ihrer Teamkollegin gleichtat und sechs weitere Kracher von der Grundlinie übers Netz schickte, war der Satzausgleich mit 25:18 geschafft. Nun sollte in einem knapp 35-minütigen Intensiv-Krimi die beste Phase folgen.

Wenn man als Zuschauer vor Anspannung die Faust geballt hält, die Hände vor Enttäuschung über dem Kopf zusammenschlägt und im selben Moment vom Stuhl springt, um den nächsten Punkt zu feiern, dann erlebt man eine Gefühls-Achterbahn, und die löste der dritte Satz aus. Beide Teams lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Die bessere Schlussphase beim Stand von 20:17 erwischten die Gäste, ehe Tina Stimpfle bis zur 21:20-Führung am Aufschlag konterte. Die folgenden zehn Minuten sollten nichts für schwache Nerven werden.

Dritter Satz endet in der Verlängerung erst beim Stand von 32:30

Über das reguläre Satzende bei 25 Punkten hinaus bekämpften sich beide Mannschaften bis zum Äußersten. Aggressiv am Aufschlag behielten die FSVlerinnen zunächst die Oberhand, konnten aber den entscheidenden Punkt nicht erzwingen. Ein Quäntchen mehr Glück und die vielleicht schlaueren Lösungen im Angriff ließen die Bad Grönenbacher Damen schlussendlich beim 32:30 (!) jubeln, und die Rieserinnen mussten enttäuscht einem weiteren verlorenen Satz hinterhertrauern. Motivierenden Szenenapplaus gab es dennoch für das Heimteam.

Zäh startete der vierte Durchgang. Geschlaucht vom vorherigen Satz unterliefen der Heimmannschaft zu viele einfache Fehler, was den Gästen zu einem kleinen Punktepolster verhalf. Trotzdem stemmte sich insbesondere Eva-Maria Schröter in der Feldabwehr immens gegen die Bad Grönenbacher Angriffe, Madeleine Gerth (eigentlich Spielerin der Damen II) setzte mit klugen Angriffen neue Akzente am Netz. Doch die Gegnerinnen ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und bogen beim Stand von 23:18 auf die Siegerstraße ein.

Mit der Einwechslung von Marlene Klaus auf der Zuspielposition nahm der FSV zwar noch einmal Fahrt auf. Mit gelungenem Service und einer pausenlos arbeitenden Libera Jana Fix sah eine volle Marktoffinger Mehrzweckhalle nochmals besten Volleyball. Bis auf zwei Punkte kämpfte sich die Heimmannschaft heran, dann jedoch sorgten ein starker Angriff von Bad Grönenbach und ein unglücklicher Ball auf FSV-Seite für die 1:3-Niederlage in diesem zweistündigen Match.

FSV Marktoffingen bleibt trotz Niederlage Dritter der Volleyball-Bayernliga

„Entscheidend für das verlorene Spiel war, dass wir unseren Angriff nicht konsequent durchbringen konnten und gerade bei den langen Ballwechseln nicht geduldig genug waren und oft den Fehler selbst gemacht haben, anstatt die Bad Grönenbacher zu Fehlern zu zwingen“, ordnete Co-Trainer Sven Wachsmann das Spiel ein.

Grund, die Köpfe hängenzulassen, gibt es aber nicht im FSV-Lager. Es war eine hochklassige Partie, diesmal mit dem glücklicheren Ende für die Gegnerinnen. An der Tabellensituation hat sich zudem nichts geändert, denn die Rieserinnen stehen nach wie vor auf einem starken dritten Platz in der Bayernliga, haben nun aber nur noch einen Zähler Vorsprung auf Konkurrent Bad Grönenbach. Gelegenheit für den nächsten Sieg haben die Damen I schon am Samstag, wenn es zum letzten Auswärts-Spieltag der Saison nach Obergünzburg geht.

FSV Marktoffingen: M. Klaus, J. Stempfle, T. Stimpfle, S. Stimpfle, J. Fix, M. Altenburger, E. Schröter, L. Geiß, L. Müller, M. Gerth, C. Rieger