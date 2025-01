Michael Hurler verteidigt seinen Titel bei den Eichenlaubschützen

Beim Königsschießen des Schützenvereins Eichenlaub Oberringingen hat es einen Teilnehmerrekord gegeben. Insgesamt 56 Schützinnen und Schützen gingen an den Start, davon traten elf in der kombinierten Schüler- und Jugendklasse an. Im Vorjahr hatte Michael Hurler einen 0,0-Teiler erzielt. Mit einem guten 6,3-Teiler konnte er in diesem Jahr seinen Titel verteidigen. Anja Braun lag mit ihrem 8,9-Teiler knapp dahinter.

Königsfeier in Oberringingen: Simon Walter wird Jugendkönig

In der Jugendklasse wurde Simon Walter mit seinem 16,4-Teiler erstmals Jugendschützenkönig. Auf den zweiten Platz kam Christian Zeller, der einen 17,6-Teiler erzielte. Bei den Zehner-Serien war Christoph Rauh mit seinen 98 Ringen der Beste. Sandra Stelzer und Anja Braun erzielten jeweils 97 Ringe. Stelzer hatte eine 96er-Deckserie, welche für den zweiten Platz ausreichte. In der Jugendklasse lag Hanna Mittring mit 97 Ringen vor ihrem Bruder Max, der 94 Ringe erzielte. (AZ)

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Schützenklasse: 1. Michael Hurler: 6,3-Teiler (Schützenkönig), 2. Anja Braun: 8,9-Teiler, 3. Sandra Stelzer: 9,8-Teiler

Serien/Schützenklasse (Deckserie in der Klammer): 1. Christoph Rauh: 98 (98) Ringe, 2. Sandra Stelzer: 97 (96) Ringe, 3. Anja Braun: 97 (93) Ringe

Jugend- und Schülerklasse (J=Jugend/S=Schüler): 1. Simon Walter (J): 16,4-Teiler (Schützenkönig), 2. Christian Zeller (S): 17,6-Teiler, 3. Hanna Mittring (J): 43,8-Teiler

Serien in der Jugend- und Schülerklasse: 1. Hanna Mittring (J): 97 Ringe, 2. Max Mittring (S): 94 Ringe, 3. Paul Förschner (J): 93 Ringe