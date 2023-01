Eichenlaubschützen liefern sich knappes Rennen um den Königstitel

Beim Königsschießen in Oberringingen muss man ganz genau zielen, um Schützenkönig werden zu können. Am besten ist das Michael Beck und Hanna Mittring gelungen.

Im Rahmen der „Königsfeier“ der Eichenlaubschützen Oberringingen sind Michael Beck und Hanna Mittring als Schützenkönig beziehungsweise Jugendschützenkönigin inthronisiert worden.

Schützenmeister Bernd Beck konnte zahlreiche Gäste zur Königsproklamation begrüßen. Aufgrund der vielen Anmeldungen fand die Königsfeier erstmals in der Schießhalle statt. Beck blickte zurück auf die vier Termine, an denen die Schützen die Möglichkeit hatten, am Wettbewerb teilzunehmen. Zwar habe man die angestrebten 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht ganz erreicht, aber mit 42 Teilnehmern sei man durchaus zufrieden, so der Vorsitzende. Bernd Beck bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Königsschießens beigetragen hatten. Er nannte viele Firmen aus der Region, die durch Sach- und Geldspenden dafür gesorgt hatten, dass zahlreiche Preise für die Teilnehmer zur Verfügung standen.

Als Jugendkönigin setzte sich Hanna Mittring mit einem 7,0-Teiler knapp vor Elias Beck durch, der einen 11-Teiler erzielte. Jugendleiterin Sarah Stadelmeier, Schützenkönigin 2020, und zweiter Schützenmeister Michael Hurler konnten weitere sehr gute Resultate der Jugendlichen vorstellen. Dazu gehörten die 92 Ringe von Hanna Mittring sowie die jeweils 87 Ringe von Simon Walter und Elias Beck. Alle Teilnehmer konnten attraktive Preise mit nach Hause nehmen.

Hohe Leistungsdichte beim Königsschießen in Oberringingen

Christian Beck hatte das Königsschießen am PC ausgewertet und übernahm zusammen mit Michael Hurler die Preisverteilung bei der Schützenklasse. Beide stellten fest, dass im Feld der 36 Schützen für vordere Platzierungen, extrem gute Ergebnisse notwendig waren, da auch im Mittelfeld gute Ringzahlen und Teiler geschossen wurden. Es gab vier Teiler im einstelligen Bereich, wodurch die Entscheidung über die Königswürde eine spannende Angelegenheit war. Schützenkönig wurde mit einem 4,4-Teiler Michael Beck. Knapp dahinter kam die Jungschützin Hannah Lindemayr mit einem 5,0-Teiler. Sehr gute "Blattl" schossen Klaus Kratzer (5,8-Teiler) und Willi Stadelmeier (7,0-T).

Knapp ging es auch bei den Ringzahlen für die besten Zehnerserien zu. Michael Hurler schoss 98 Ringe und sicherte seinen Platz mit einer weiteren 98er-Serie ab. Christoph Rauh hatte nämlich ebenfalls 98 Ringe erzielt und 96 Ringe als Deckserie. Dass der neue Schützenkönig nicht nur gute Teiler schießen kann, zeigte seine 97er Serie. Ebenfalls 97 Ringe erzielte Neumitglied Sabine Beck, die bei den Ringzahlen für die größte Überraschung sorgte. (AZ)

