Mit einem 0-Teiler zur Königswürde bei den Hubertusschützen

Bei ihrer Generalversammlung haben die Hubertusschützen Ehingen nicht nur ihre Könige geehrt, sondern auch gleich einen neuen Vorstand gewählt: Matthias Fröhlich ist jetzt neuer Schützenmeister und Vorstandssprecher und übernimmt die Aufgaben von Melanie Frey. Philipp Haußner, Franz Helmle, Holger Miller und Sebastian Regele wurden im Amt als Schützenmeister bestätigt.

Melanie Frey (Schützenmeisterin) und Gerhard Haußner (Beisitzer Vereinsausschuss) wurden mit großem Dank für ihr Engagement in den vergangenen Jahren aus ihren Ämtern verabschiedet. Als Beisitzer im Vereinsausschuss wurden Luca Hederer und Heike Miller neu gewählt. Thomas Dietrich, Harald Schmidt, Manuela Schmidt und Michael Stark wurden im Amt als Beisitzer des Vereinsausschusses bestätigt. Melanie Frey bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und beglückwünschte die neu gewählten Vorstandsmitglieder.

Königsschießen in Ehingen am Ries: Das sind die erfolgreichen Ehinger Schützen

In sportlicher Hinsicht konnte Lea Benninger erneut überzeugen. Mit einem Durchschnitt von 372 Ringen sicherte sie sich erneut den Titel der Vereinsmeisterin. Jugendvereinsmeisterin wurde Anne Sperl mit durchschnittlich 340 Ringen. Der Stephan-Fröhlich-Gedächtnispokal für die Trainingsmeistbeteiligung wurde Sarah Luff überreicht. Zudem erzielte sie beim Entscheidungsschießen für das Blattl des Jahres den besten Schuss. Beim „Duselschießen“, bei dem auf eine verdeckte Scheibe geschossen wird, erzielte Andreas Mertenbaur das beste Blattl.

Zum Abschluss des offiziellen Teils wurden von Gauschützenmeister Richard Pfaller folgende Vereinsmitglieder ausgezeichnet: Anton Mertenbaur und Michael Stark wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Für ihre mehrjährige Mitarbeit im Vereinsausschuss wurde Gerhard Haußner und Michael Stark die Ehrennadel für treue Mitarbeit verliehen. Für ihr Engagement als Fahnenbegleiter wurden geehrt: Gerhard Frey mit dem Ehrenzeichen Fahnenabordnung Gold, Philipp Haußner und Sebastian Regele mit dem Ehrenzeichen Fahnenabordnung Silber.

Icon Vergrößern Der neu gewählte Vorstand der Hubertusschützen Ehingen: (von links) Philipp Haußner, Holger Miller, Harald Schmidt, Manuela Schmidt, Michael Stark, Matthias Fröhlich, Luca Hederer, Heike Miller, Franz Helmle, Sebastian Regele und Thomas Dietrich Foto: Philipp Haußner Icon Schließen Schließen Der neu gewählte Vorstand der Hubertusschützen Ehingen: (von links) Philipp Haußner, Holger Miller, Harald Schmidt, Manuela Schmidt, Michael Stark, Matthias Fröhlich, Luca Hederer, Heike Miller, Franz Helmle, Sebastian Regele und Thomas Dietrich Foto: Philipp Haußner

Das sind die Ehinger Könige

Im Anschluss an die Wahl fand die Königsproklamation statt. Unangefochten auf Platz eins mit einem sensationellen 0-Teiler war Michael Stark. Er erzielte als erster Schütze in der Vereinsgeschichte des Hubertus Ehingen das perfekte Blattl. Auf Platz zwei folgte Andreas Fröhlich, der sich mit einem 19,5-Teiler den Titel des Vizekönigs sicherte. In der Jugend- und Schülerklasse triumphierten die Geschwister Jannik Miller als Jugendkönig und Lara Miller als Schülerkönigin. In der Jugendklasse folgte Anne Sperl auf Platz zwei, in der Schülerklasse erreichte Larissa Miller den zweiten Platz. (AZ)