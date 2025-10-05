SG Munzingen/Birkhausen festigt Spitzenposition mit 4:0-Erfolg

Nach dem Unentschieden gegen den FC Maihingen II lässt der SC Nähermemmingen-Baldingen im Titelrennen der A-Klasse Nord 1 wichtige Punkte liegen. Die SG Munzingen/Birkhausen nutzt die Gelegenheit und baut mit einem Sieg über die weiterhin punktlose SpVgg Minderoffingen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf zwei Zähler aus. Der SC Athletik Nördlingen feiert mit dem zweiten Erfolg in Serie einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller. Keine Chance hatte dagegen der FC Nordries, der sich Huisheim/Großsorheim/Hoppingen deutlich mit 0:4 geschlagen geben musste.

SG Jura Kickers II – SV Wechingen 0:1 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Tom Hertle in der 71. Minute das Tor des Tages. Durch den Dreier festigt Wechingen den dritten Tabellenplatz, während die SG Jura Kickers II mit nur einem Punkt weiterhin auf dem vorletzten Rang bleibt. Zuschauer: 60. (hepa)

Fußball-A-Klasse Nord 1: Athletik Nördlingen bricht Null-Serie mit zwei Siegen in Folge

FC Maihingen II – SC Nähermemmingen-Baldingen 0:0 (0:0). Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, klare Torchancen waren Mangelware. Die beste Möglichkeit der ersten Hälfte hatte Nähermemmingen, doch Thomas Haas lenkte den Schuss an die Latte. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste mehr Ballbesitz, während Maihingen auf Konter lauerte, jedoch ohne Durchschlagskraft blieb. Die größte Chance im zweiten Durchgang vergab Tim Angerer, dessen Abschluss zu zentral ausfiel und von Keeper Uli Klaus pariert wurde. Zuschauer: 80. (hepa)

FSV Utzwingen – SC Athletik Nördlingen 1:3 (1:2). Nach schwungvollem Beginn beider Teams gingen die Gäste nach einer halben Stunde durch Efe Temizel in Führung. Georg Schmidt baute nach einer Unsicherheit in der Heimabwehr kurz darauf die Führung aus (32.). Vor der Pause verkürzte Bastian Stempfle per Elfmeter für den FSV (40.). In der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber doppeltes Aluminiumpech durch Andre Gebele und Stempfle, ehe wiederum Temizel den Auswärtssieg für die Gäste durch einen Elfmeter in der 70. Minute fix machte. Jegliches Aufbäumen der Heimelf blieb ohne Erfolg, sodass die Punkte schlussendlich nach Nördlingen gingen. Zuschauer: 50. (fsv)

Munzingen/Birkhausen und Huisheim/Großsorheim/Hoppingen feiern 4:0-Siege

SpVgg Minderoffingen – SG Munzingen/Birkhausen 0:4 (0:1). Nach ersten Chancen auf beiden Seiten brachte Stefan Giesemann die Gäste in der 36. Minute mit einem platzierten Schuss am langen Pfosten in Führung. Kurz nach der Pause hatte Minderoffingen Pech, als Julian Jaumann einen Eckball an die Latte setzte. In der Folge spielte Munzingen/Birkhausen seine Überlegenheit aus: Noah Usman erhöhte auf 2:0 (68.), nur eine Minute später sorgte Leopold Kohnle mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Sebastian Uhl in der 79. Minute, dessen Schuss vom Innenpfosten zum 4:0-Endstand ins Tor prallte. Zuschauer: 50. (spvgg)

SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen – FC Nordries 4:0 (2:0). Tobias Kaufmann brachte die Hausherren bereits in der 8. Minute in Führung, Thomas Eberle erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (38.). Nach dem Seitenwechsel baute Jannik Eckmeier die Führung auf 3:0 aus (57.), ehe Jakob Ganzenmüller mit dem 4:0-Endstand in der 72. Minute den verdienten Sieg perfekt machte. Zuschauer: 125. (hepa)