24-Stunden-Schwimmen in Nördlingen steigert wieder die Spendensumme

Im Nördlinger Freibad wurde am 20. und 21. Juli fleißig geschwommen: Von 10 bis 10 Uhr sammelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen 24-Stunden-Schwimmens Kilometer. Am Ende waren es stolze 1090,15. Mit einem Euro pro Kilometer zu Gunsten der Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“ unterstützt dabei Intersport Steingass die Aktion und setzt so das Motto „Schwimmen gemeinsam für andere!“ in die Tat um.

Für die Gesamtstrecke wurde jede geschwommene Bahn gezählt. Trotz kurzer wetterbedingter Unterbrechung am Samstag wurden dieses Jahr die 744 Vorjahres-Kilometer erneut übertroffen. Für die individuelle Wertung, also die meisten geschwommenen Kilometer, werden nur die Kilometer gezählt, die ohne Hilfsmittel, sprich Flossen, Brett und so weiter, geschwommen werden. „Dank der tatkräftigen ehrenamtlichen Unterstützung vom Schwimmverein Nördlingen und vom örtlichen DLRG-Ortsverband ist diese Aktion überhaupt möglich. Dieses Hand-in-Hand gewährleistet die Sicherheit der Badegäste Tag und Nacht. Dies wäre für das Freibad-Team neben dem üblichen Badebetrieb nicht möglich“, so Martin Gruber, Leiter der städtischen Bäder.

24-Stunden-Schwimmen in Nördlingen pausiert 2025 wegen des Stadtmauerfests

Der Sieger „Dreisportler Matthias“ Mayer kommt aus der Nähe von Augsburg und gehört zum Team „W A R M DUSCHER“, das aus Einzelschwimmern besteht und sich auf das 24-Stunden-Schwimmen spezialisiert hat. „Ein Event wie dieses, das komplett in den üblichen Badebetrieb integriert ist, ist schon eine Wahnsinnsleistung. Respekt vor der tollen Organisation und dem Hand-in-Hand aller. Ein 24-Stunden-Schwimmen in dieser Form habe ich bisher noch nicht erlebt“, lobte Matthias Mayer bei der Siegerehrung.

Icon Vergrößern Mehr als 1000 Kilometer haben begeisterte Schwimmer am Wochenende in Nördlingen zurückgelegt und damit Geld für in Not geratene Mitbürger gesammelt. Foto: Johannes Ziegelmeir Icon Schließen Schließen Mehr als 1000 Kilometer haben begeisterte Schwimmer am Wochenende in Nördlingen zurückgelegt und damit Geld für in Not geratene Mitbürger gesammelt. Foto: Johannes Ziegelmeir

„Es war wieder einmal ein Miteinander von ehrenamtlichen Helfern, Organisatoren, Badegästen und dem Freibad-Team. Jeder wächst etwas über sich hinaus. Der Ehrgeiz der Schwimmer, die an diesem Tag meist öfter und länger schwammen als üblich, war spürbar. Man ist stolz auf die eigene Leistung, und dies aus gutem Grund“, sagt Susanne Vierkorn vom Stadtmarketingverein Nördlingen ist's wert. Viele Teilnehmer hätten die Zeit außerhalb der üblichen Öffnungszeiten genutzt, das Freibad sei auch um Mitternacht noch sehr gut besucht gewesen. „Das 24-Stunden-Schwimmen war erneut ein wirklich toller Erfolg und wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Event im Jahr 2026“, so Vierkorn. Aufgrund des Stadtmauerfestes 2025 und mit Blick auf den enormen ehrenamtlichen Einsatz von Schwimmverein und DLRG pausiert das 24-Stunden-Schwimmen im Jahr 2025 und startet am 18. und 19. Juli 2026 erneut durch. „Wir wollen das ehrenamtliche Engagement der Vereine nicht überstrapazieren“, so Martin Gruber.

Das sind die fleißigsten Schwimmer im Nördlinger Freibad

Den ersten Platz, belohnt mit einer Nördlinger Gutscheinkarte für 50 Euro, erreichten bei den Männern Matthias Mayer mit 40 Kilometern und bei den Frauen Isabell Ostner mit 21,1 Kilometern. Auf Platz zwei (25-Euro-Gutscheinkarte) folgten Benny Estner (31,15 Kilometer) und Christin Ruch (19,4 Kilometer). Den dritten Platz (Zehn-Euro-Gutscheinkarte) belegten Franz Geipel (26,7 Kilometer) beziehungsweise Susanne Schmid (19,2 Kilometer).

Im Folgenden die Altersgruppensieger:

Bis sieben Jahre: Jonas Venzner, 0,6 Kilometer, und Marie Bizard, 0,45 Kilometer

Ü7: Fabian Leberle, 3,5 Kilometer, und Marlene Berninger, 4,2 Kilometer

Ü13: Maximilian Strauß, 14 Kilometer, und Ronja Reimlinger, 5 Kilometer

Ü18: Benny Estner, 31,15 Kilometer, und Isabella Ostner, 21,1 Kilometer

Ü40: Matthias Mayer, 40 Kilometer, und Susanne Schmid, 19,2 Kilometer

Ü60: Rolf Weber, 8 Kilometer, und Sabine Offinger, 6,5 Kilometer

Alle Sportlerinnen und Sportler wurden mit einer Urkunde und einem Wertgutschein von zehn Euro für Freibad-Pommes und mehr bei Arnold Hanschek am Freibadkiosk belohnt.

An den Start gingen außerdem erneut die „Poggen“, das Sportteam Polsingen-Oettingen-Gunzenhausen von Diakoneo, mit ihrer Sportbeauftragten Lisa Heydecker. Das Team erschwamm erstaunliche 83,3 Kilometer. Das erklärte Ziel war, als Team abwechselnd zwölf Stunden am Stück durchzuschwimmen. Geplant war von 10 bis 22 Uhr am Samstag zu schwimmen und dabei die 50-Kilometer-Marke zu knacken, also die Gesamtkilometer von 2023 zu überbieten. Dieses Ziel wurde um ein Vielfaches übertroffen. (AZ)