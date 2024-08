Am Dienstag startet der Toto-Pokal: Lange Fahrt für den TSV Nördlingen

Es ist der Startschuss für den bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb 2024/25. Das große Ziel der 64 Teams, die in der 1. BFV-Hauptrunde an den Start gehen: der prestigeträchtige Pokalerfolg, die damit verbundene Qualifikation für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs 2025/26 sowie auf dem Weg dorthin attraktive Prämien von BFV-Partner Lotto Bayern. Los geht es mit 29 Partien am Dienstagabend, drei weitere Begegnungen werden am Mittwochabend ausgetragen. Der TSV Nördlingen hatte bei der Auslosung in Bad Kötzting Lospech, denn er erwischte mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Sonthofen die am entferntesten mögliche Begegnung. Schiedsrichter Michael Hagl (TSV Bergen, Gruppe Ruperti) pfeift das Spiel um 18.30 Uhr an.

Der Toto-Pokal-Wettbewerb wird in Bayern bereits seit 1998 ausgespielt. Amtierender Titelträger ist der FC Ingolstadt 04, der sich im Endspiel 2024 mit 2:1 beim FC Würzburger Kickers durchgesetzt hat und damit erstmals den Titel gewonnen hatte. Für jeden im Wettbewerb erzielten Treffer steuert Lotto Bayern im Rahmen einer Marketing-Aktion zehn Euro für die BFV-Sozialstiftung bei. In den 2023/24 absolvierten Partien und den Finalspielen auf Kreisebene waren 462 Treffer gefallen, damit kamen 4620 Euro zusammen.

Totopokal: Nördlingen muss nach Sonthofen reisen

Die vergangenen Spiele der Rieser bei den Allgäuern waren nicht sehr erfolgreich: In der Bayernliga-Saison 2018/19 holten die TSV-ler immerhin ein 2:2, aber in der Landesliga-Saison 2021/22 setzte es eine 2:4-Niederlage und in der letzten Saison unterlag der TSV auswärts 1:2 und zu Hause reichte es nur zu einem 1:1. Und beim letzten Aufeinandertreffen vor 18 Tagen trennte man sich 2:2. Von den Neuzugängen waren Sezer Yazir (er kam vom TSV Kottern), Musa Youssef, Luka Arslan (beide FC Memmingen II) und insbesondere Fabian Lutz (vom FC Memmingen I) am auffälligsten.

In der aktuellen Saison haben beide Mannschaften jeweils vier Punkte und ein nahezu gleiches Torverhältnis (Nördlingen 6:8, Sonthofen 5:7). Die bisher erzielten fünf Tore verteilen sich auf Fabian Lutz (2), Markus Notz, Spielführer Manuel Wiedemann und den 37-jährigen Spielertrainer Andreas Hindelang. Was sagt Nördlingens Trainer Daniel Kerscher zum Pokalspiel? „Am Dienstag zum Pokalspiel nach Sonthofen zu fahren, ist natürlich mehr als fraglich. Hier sollte sich der Verband ein anderes Konzept überlegen. Wie zu erwarten, werden einige Spieler berufsbedingt ausfallen, da wir bereits um 14 Uhr losfahren. Trotz aller Widrigkeiten werden wir natürlich alles geben, um weiterzukommen. Nach der anstrengenden englischen Woche und dem intensiven Spiel gegen Pipinsried werden wir aber auch durchrotieren.“