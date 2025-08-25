Maurice Delage komplettiert Nördlingens Basketball-Team

Die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die vierte Saison nach dem Wiederaufstieg in Deutschlands höchste Amateurliga. Wenige Wochen vor dem Saisonstart Ende September hat Head-Coach Ajtony Imreh, der in seine dritte Saison an der Seitenlinie der Rieser startet, nun endgültig Planungssicherheit, denn seine Mannschaft ist jetzt komplett.

Nach der Rückkehr von Daniele Minguillon und Kristian Ortelli haben die Nördlinger zusammen mit Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger ein starkes Trio für den Ballvortrag. Bedarf sah man hingegen auf den Positionen drei bis fünf, für die nun eine vielversprechende Ergänzung gefunden wurde. Der 29-jährige Maurice Delage wird, wie Minguillon auch, von den Aschersleben Tigers aus der 1. Regionalliga Nord zum TSV wechseln und die Mannschaft komplettieren. Der mit 2,05 Metern groß gewachsene, dennoch erstaunlich agile und athletische Delage war zuletzt Kapitän der Tigers, legte mit 16,1 Punkten, 7,1 Rebounds und einem Block pro Spiel beeindruckende Zahlen auf und bringt vor allem viel Erfahrung mit ins Ries.

1. Regionalliga Basketball: Delage könnte ein weiterer Anführer für Nördlingen werden

Trotz seiner Größe ist Delage äußerst ballsicher, verfügt über einen soliden Wurf, ein gutes Auge für seine Mitspieler und kann auf den großen Positionen flexibel eingesetzt werden. Seinem neuen Trainer gibt der Neuzugang sowohl offensiv als auch defensiv viele Gestaltungsmöglichkeiten. Imreh hat nun mit Delage, den beiden erfahrenen Centern Robin Seeberger und Josef Eichler sowie Youngster Julius Kluger ganz unterschiedliche Spielertypen, die es zu kombinieren und richtig einzusetzen gilt. Der Ex-Tiger kann im Angriff aus dem Post unter dem Korb oder aus dem Pick-and-Roll selbst punkten, aber auch als Ballverteiler außerhalb der Zone eingesetzt werden und verleiht dem Nördlinger Spiel damit eine neue Dimension.

„Maurice ist ein sehr erfahrener Spieler, der uns viel Variabilität gibt und zusätzliche Tiefe in den Kader bringt. Auch neben dem Platz macht er einen super Eindruck“, kommentiert Teammanager Moritz Pösl seine neueste und letzte Verpflichtung in diesem Sommer. Für die neu geformte Mannschaft gilt es nun sich einzuspielen, gemeinsam in der Halle zu arbeiten und die nötige Fitness aufzubauen, bevor man in ersten Testspielen den aktuellen Leistungsstand prüft. Mit Delage könnte das junge Team einen weiteren Anführer auf dem Feld gefunden haben.