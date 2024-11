Bayerns beste Turn-Mannschaft kommt aus Nördlingen

Für das Ligafinale der Bayerischen Turnliga der Frauen im oberfränkischen Coburg haben sich die vier besten Teams der höchsten bayerischen Turnliga qualifiziert, um dort den bayerischen Mannschaftsmeister zu ermitteln. Unter ihnen war auch die erste Damenmannschaft des TSV Nördlingen, die sich aufgrund ihrer Ligadominanz berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen durfte. Die Rieserinnen sollten einmal mehr abliefern.

Hoch motiviert startete das Team in der Besetzung Alisa Graf, Selina Laur, Mona Nowatschek, Marie Strauß und Caroline Sens in den Wettkampf. Gleich am ersten Gerät, dem Sprung, zeigten die Turnerinnen ihre Klasse. Vier sehr gute Tsukaharas von Strauß, Sens, Graf und Nowatschek brachten Punkte zwischen 11,70 und 12,00. Das beste Sprungergebnis aller Teams stand zu Buche. Auch am Stufenbarren lieferten die Nördlingerinnen die besten Übungen. Der Bronzemedaillengewinnerin der Deutschen Jugendmeisterschaften Marie Strauß gelang erneut eine Glanzvorstellung. Auch die beiden Routiniers mit Bundesligaerfahrung, Mona Nowatschek und Alisa Graf, meisterten ihre Übungen gewohnt souverän.

Turnen beim TSV Nördlingen: Damen holen Titel mit anspruchsvollen Übungen

Für den Schwebebalken war die Vorgabe dann, möglichst ohne Stürze durchzukommen. Alisa Graf zeigte eine sehr schöne und fehlerfreie Darbietung. Zwei mit Höchstschwierigkeiten gespickte Übungen der beiden Youngster Sens und Strauß hielten die Mannschaft weiter auf Kurs. Am abschließenden Boden startete die Baldingerin Selina Laur mit einer sehenswerten Übung. Strauß und die erst 13-jährige Landeskader-Athletin Caroline Sens konnten nicht nur mit Schrauben und Doppelsaltos überzeugen. Abschließend verzauberte Mona Nowatschek mit einer choreografischen Meisterleistung Kampfrichter und Zuschauer.

Mit einer fantastischen Gesamtpunktzahl von 129,95 Punkten war das Ziel erreicht: Die Nördlinger Turnerinnen, betreut von Diana Nowatschek, sicherten sich souverän den bayerischen Meistertitel 2024 vor der SB DJK Würzburg und dem TSV Gaimersheim. Dieser wurde bei der Siegerehrung mit der Bayernhymne und der Landesflagge gebührend gefeiert. Ein deutlicher Vorsprung von über acht Punkten zeigt die Dominanz der Nördlingerinnen in der bayerischen Turnszene. Beste Turnerin des gesamten Wettkampfs war die 15-jährige Marie Strauß mit einer hervorragenden Gesamtpunktzahl von 44,65 Punkten. (AZ)