TSV-Turnerinnen sind weiter auf dem Weg nach oben

Auch in der höchsten bayerischen Liga sind die Nördlinger Turnerinnen nicht zu stoppen. Nach dem erneuten Aufstieg in der Saison 2023 beendet die erste Mannschaft des TSV Nördlingen auch dieses Jahr beide Wettkampftage an der Spitze der Tabelle.

Nachdem sich der weibliche Leistungsbereich der gekündigten GbR KTV Ries inklusive Trainerinnen nahezu vollständig dem TSV Nördlingen angeschlossen hat, wurden diesem auch die Mannschaftsrechte der bayerischen Turnliga zugeteilt. Unbeeindruckt von den Veränderungen tritt das Team mit nahezu gleicher Besetzung in dieser Saison in der Oberliga 1 an. Im Vorjahr machten die Damen den dritten Aufstieg in Folge perfekt und starten somit nun als Außenseiter, aber durchaus ambitioniert erstmals in der höchsten bayerischen Liga.

Turnen Oberliga 1: Nördlingen könnte bayerischer Meister mit den Damen werden

In der Besetzung Caroline Sens, Marie Strauß, Mona Nowatschek, Selina Laur und Alisa Graf geht das Team an den beiden Wettkampftagen in Waging am See sowie in Marktoberdorf an den Start. Mit bundesligareifen Darbietungen an fast allen Geräten dominiert das Quintett die Konkurrenz deutlich. Sowohl drei Doppelsaltos am Boden von Sens, Strauß und Nowatschek, vier Tsukaharas am Sprung als auch faszinierende Balkenakrobatik von Laur und Graf gehören zu den absoluten Höhepunkten der Liga.

Mit jeweils vier Punkten Vorsprung pro Wettkampftag steht die Mannschaft als Sieger der Oberliga I in der Saison 2024 fest. Ein Garant des kontinuierlichen Erfolgs neben der grandiosen sportlichen Leistung ist der enorme Teamspirit. Mit diesem Resultat qualifiziert sich das Team um Trainerin Diana Nowatschek für das Ligafinale am kommenden Wochenende in Coburg und kämpft dort um den bayerischen Mannschaftsmeistertitel. (AZ)