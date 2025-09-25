Eigner Angels treffen zum Saisonauftakt auf eine wahre Wundertüte

„Heeerne, Heeerne“, so lautet der berüchtigte Anfeuerungsruf der Fans des Herner TC. „Sonne, Mond und Sterne“, möchte man fast ergänzen in Anspielung daran, dass eine Einschätzung der Spielstärke des Basketball-Teams aus dem Ruhrpott tatsächlich einem Blick in die Sterne gleicht, noch dazu am ersten Spieltag der 1. Bundesliga der Damen. Es dürfte diesen Samstag also kein leichter Auftakt werden für die Eigner Angels Nördlingen.

