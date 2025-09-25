Icon Menü
Nördlingen
Lokalsport
Nördlinger Angels starten auf Neue in der Basketball-Bundesliga: Herausforderung beim Herner TC erwartet

Basketball

Eigner Angels treffen zum Saisonauftakt auf eine wahre Wundertüte

In Herne wartet eine völlig unbekannte Truppe auf Nördlingens Bundesliga-Basketballerinnen. Zwei Schwachpunkte der Vorsaison wollen die Angels sofort ausmerzen.
Von Kurt Wittmann
    Neuzugang Sam Ashby (am Ball, hier im Testspiel gegen Marburg) hat schon in der Vorbereitung ihre Qualität bewiesen. In Herne wird es am Samstag nun ernst.
    Neuzugang Sam Ashby (am Ball, hier im Testspiel gegen Marburg) hat schon in der Vorbereitung ihre Qualität bewiesen. In Herne wird es am Samstag nun ernst. Foto: Michael Soller

    „Heeerne, Heeerne“, so lautet der berüchtigte Anfeuerungsruf der Fans des Herner TC. „Sonne, Mond und Sterne“, möchte man fast ergänzen in Anspielung daran, dass eine Einschätzung der Spielstärke des Basketball-Teams aus dem Ruhrpott tatsächlich einem Blick in die Sterne gleicht, noch dazu am ersten Spieltag der 1. Bundesliga der Damen. Es dürfte diesen Samstag also kein leichter Auftakt werden für die Eigner Angels Nördlingen.

