Nördlingen

07:30 Uhr

Eine Basketball-Freundschaft von Nördlingen bis nach Kanada

Plus Die früheren Angels-Spielerinnen Bianca Helmig und Mona Berlitz studieren und spielen Basketball in Kanada. Dort halten sie sich genauso die Treue wie im Ries.

Von Maximilian Bosch

Zwei ehemalige Spielerinnen der Eigner Angels Nördlingen, Bianca Helmig und Mona Berlitz, hatten vor ihrer Zeit im Ries nichts miteinander zu tun. Doch mittlerweile haben beide den gleichen Weg eingeschlagen: Sie studieren und spielen aktuell in Kanada. Dort machen sie auf einem gänzlich anderen Parkett als in Deutschland ihre Erfahrungen, die Zeit in Nördlingen wollen sie aber nicht missen. Deshalb wird man die beiden wohl auch schon in nicht allzu ferner Zukunft wieder hier antreffen.

