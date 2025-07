TSV-Basketballer wollen ihren Fans zum Abschluss noch etwas bieten

Nach 21 Spielen, von denen die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen bisher zehn für sich entscheiden konnten, steht an diesem Samstag die letzte Partie einer ereignisreichen Saison auf dem Nördlinger Plan. Dabei empfängt der TSV, aktuell Tabellenzweiter der Relegationsrunde und schon längst mit dem Klassenerhalt in der Tasche, den Tabellendritten in der Hermann-Keßler-Halle. Gegen die Aschaffenburg Baskets kassierten die Gastgeber im Hinspiel eine deutliche Niederlage (83:65), für die sie sich nun revanchieren würden.

