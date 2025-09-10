Neue Herausforderungen für die Nördlinger Basketball-Herren

Für die Basketballer des TSV Nördlingen beginnt am 27. September die neue Spielzeit in der 1. Regionalliga Süd. Zum Auftakt reist das Team von Cheftrainer Ajtony Imreh nach München zum MTSV Schwabing, mit einem klaren Ziel: die Rückkehr in die Playoffs. Nach einer Sommerpause, die von Kontinuität, einigen Neuverpflichtungen und dem Abschied eines Leistungsträgers geprägt war, lohnt sich ein Blick auf die anstehende Spielzeit.

