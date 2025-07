Nördlinger Tischtennisspieler Hannes Ruf wird Vierter im Verbandsbereich

Nördlinger Tischtennis-Jugendspieler sind immer wieder über Schwaben hinaus erfolgreich. Der 15-jährige Hannes Ruf hatte sich für das 2. Verbandsbereichs-Ranglistenturnier Süd-West Bayern in seiner Altersklasse U19 qualifiziert. Als Sieger des Ranglistenturniers im Bezirk Schwaben Nord im Frühjahr hatte er seine herausragende Stellung in der Region bestätigt.

Also fuhr er mit seinem Vereinskameraden Lennart Zuber nach Zorneding, um dort auf die Besten aus ganz Schwaben sowie Oberbayern-Mitte und Oberbayern-Süd zu treffen – und das sollte sich lohnen. In seiner Vorrundengruppe mit fünf Teilnehmern konnte Ruf vier Siege einfahren. Beeindruckend war seine Leistung im Fünf-Satz-Krimi gegen den an eins gesetzten späteren Turniersieger Aditya Singh (Taufkirchen). Im entscheidenden Satz gewann Ruf hauchdünn mit 11:9 und setzte sich an die Spitze der Gruppe.

Tischtennisspieler Hannes Ruf aus Nördlingen schlägt sich wacker gegen starke Konkurrenz

Souverän trat er auch gegen die Spieler des FC Bayern München – Nicolas Lendroit und Louis Schulze – auf. So spielte er nach der Vorrunde in der „oberen Hälfte“ um die Plätze eins bis neun mit. Zwar verlor er gegen den späteren Dritten Akshay Naphade (Gilching) knapp im fünften Satz und 1:3 gegen David Dunaevsky (FC Bayern München), doch es gelangen ihm weitere Siege, zum Beispiel gegen den jüngsten Teilnehmer im Feld, den vier Jahre jüngeren Kaderspieler Bohan Xiao (FC Bayern München), in einem Fünf-Satz-Match. Gegen Adam Blassnigg (TSV Dachau) war Ruf klar unterlegen, konnte aber gegen Lucas Held (Aichach) einen weiteren Sieg einfahren. Am Schluss reichte es für den vierten Platz in der Konkurrenz für Hannes Ruf. Da die Plätze eins bis drei direkt für die nächste Runde (Rangliste Bayern Süd) qualifiziert sind, hofft Ruf nun auf einen Nachrücker-Platz.

Lennart Zuber startete als 12-Jähriger ebenfalls in der U19-Konkurrenz. Er war aufgrund seiner Platzierung beim Top-10-Turnier im Mai gesetzt und ergriff die Chance, sich mit den „Großen“ zu messen. In seiner Sechser-Vorgruppe wurde er aufgrund des Satzverhältnisses Vierter und spielte um die Plätze 10 bis 17 in der Hauptrunde. Hier gewann Zuber alle fünf Spiele und gab dabei nur einen Satz ab. Neben den klaren Siegen gegen die FC-Bayern-Spieler Schulze und Lendroit freute sich Zuber vor allem über den 3:0-Erfolg gegen seinen Dauerrivalen im Bezirk, Fabian Thaler (Konzenberg). Betreut wurden die beiden TSV-Athleten an diesem zehnstündigen Turniertag von Jugendtrainer Nhan Tran und Sportwart Tobias Liebl. (AZ)