Nördlinger Läufer sind unter den Besten ihrer Altersklasse

Bereits zum 20. Mal hat der Sportverein Lautern die Lauterner Landschaftsläufe veranstaltet, mit einer Nordic-Walking-Strecke über 12,6 Kilometer, dem Lappertallauf über 12,6 Kilometer, dem Ostalb-Panoramalauf über 23,5 Kilometer und erstmals dem Ostfelsenlauf über 6,5 Kilometer. Es war bereits der fünfte Lauf der diesjährigen Ostalbcup-Laufserie, zu der auch der Ipf-Ries Halbmarathon gehört. Sechs Athletinnen und Athleten vom TSV Nördlingen, beziehungsweise der LG Donau-Ries, waren auch mit von der Partie.

Nachdem der Regen aufgehört hatte, fiel der Startschuss pünktlich um 9.30 Uhr bei der Sporthalle im Ortskern von Lautern. Bei angenehmen zwölf Grad und guten Laufbedingungen schickte der Heubacher Bürgermeister Dr. Joy Asongazoh Alemazung die Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. Die Kurzstrecke führte durch das Lappertal zum Rosenstein, durch Lauterburg, um den Pfaffenberg zurück nach Lautern. Den Lappertallauf mit fast 400 Höhenmetern gewann Hannes Großkopf vom Sparda-Team-Rechberghausen (46:03 Minuten) vor Steffen Krebs von der Kreissparkasse Ostalb (48:24 Minuten) und Rouven Emmerich vom AST Süßen (49:25 Minuten). Schnellste Frau war Julia Wieszt vom Sparda-Team Rechberghausen in 51:29 Minuten vor Simone Schäfer von der Laufgruppe Lindach in 56:20 Minuten und Barbara Bullinger vom SV Germania Fachsenfeld in 1:00:43 Stunden.

Nördlinger Läufer gehören in Lautern zu den Besten in ihren Altersklassen

Unter den 71 Männern und 41 Frauen bei diesem Lauf kamen die Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen, die auch für die LG Donau-Ries starten, in folgenden Zeiten ins Ziel: Steffen Brenner 52:49 Minuten (8. Mann, Zweiter der Altersklasse M30), Sarah Langer 1:13:06 Stunden (2. W35) und Sonja Wurm 1:23:55 Stunden (7. W45).

Die 23,5 Kilometer lange Strecke des Ostalb-Panoramalaufs mit rund 700 Höhenmetern führte am Fuße des Rosensteins entlang über Heubach nach Beuren, von dort über einen steilen Anstieg zum Bargauer Kreuz, über Bartholomä und Lauterburg, um den Pfaffenberg zurück nach Lautern. Sieger war wie im Vorjahr Elias Schwarze von der DJK Schwäbisch Gmünd in 1:31:47 Stunden, genau zeitgleich mit Marius Gelbing vom Sport Sohn Laufteam und Christian Frank vom Tri TV Lauingen in 1:37:56 Stunden. Erste Frau im Ziel war Maria Dröghoff in 1:49:19 Stunden, vor Angela Brunnhuber vom Landratsamt Ostalb in 1:59:59 Stunden und Katrin Herberg von Finishline Emotions in 2:08:52 Stunden.

Nächster Lauf des Ostalb-Cups findet am 12. Oktober statt

Unter den 73 Männern und 26 Frauen überquerten Bernhard Satzenhofer und Hans Niederhuber vom TSV Nördlingen gemeinsam in 2:22:34 Stunden (59. Mann, 3. AK M65) die Ziellinie. Den Ostfelsenlauf über 6,5 Kilometer gewann Heiko Thiele vom AST Süßen in 26:03 Minuten; erste Frau war Stephanie Geiger von ASC Ulm / Neu-Ulm in 37:24 Minuten. Weitere Ergebnisse gibt es unter my.raceresult.com/330593.

Die Läufe waren unter der Leitung von Josef Hieber und Bernhard Deininger bestens organisiert, sodass die rund 250 Läufer und Walker gut und sicher ins Ziel kamen. Der nächste Lauf der diesjährigen Ostalbcup-Serie findet am 12. Oktober in Neresheim statt. (AZ)