Starke Zeiten für die Nördlinger Läufer in Lautern

Bereits zum 19. Mal hat der Sportverein Lautern die Lauterner Landschaftsläufe mit einem Schüler- und Bambinilauf, einer Nordic-Walking-Strecke über 12,6 Kilometer, dem Lappertallauf über 12,6 Kilometer und dem Ostalb-Panoramalauf über 23,5 Kilometer veranstaltet. Das war bereits der fünfte Lauf der diesjährigen Ostalbcup-Laufserie, zu der auch der Ipf-Ries Halbmarathon gehört. Der Startschuss fiel pünktlich um 9.30 Uhr bei angenehmen 19 Grad und guten Laufbedingungen bei der Sporthalle im Ortskern von Lautern – gute Voraussetzungen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des TSV Nördlingen, die in guter Zahl mit von der Partie waren.

Die Kurzstrecke führte durch das Lappertal zum Rosenstein, durch Lauterburg, um den Pfaffenberg zurück nach Lautern. Den Lappertallauf mit fast 400 Höhenmetern gewann Philemon Kemboi von Inter Esslingen in 42:41 Minuten vor Hannes Großkopf vom Sparda-Team-Rechberghausen (44:53 Minuten) und Steffen Krebs von der Kreissparkasse Ostalb (48:39 Minuten). Schnellste Frau war Linda Grau vom Sparda-Team Rechberghausen in 55:20 Minuten vor Liv Berger vom SC Heubach-Bartholomä in 59:36 Minuten und Jessica Lübbe von „Im Pelzwasen läuft“ in 1:04:27 Stunden.

TSV Nördlingen bei Lauterner Landschaftsläufen mit starken Zeiten dabei

Unter den 73 Männern und 44 Frauen bei diesem Lauf kamen die Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen, die auch für die LG Donau-Ries starten, in folgenden Zeiten ins Ziel: Rudi Ortner 1:03:26 Stunden (23. Mann, 5. AK M55), Rebecca Bosch 1:11:43 Stunden (16. Frau, 4. WHKL), Hans Sing 1:16:08 Stunden (3. AK M65), Henning Breuer 1:21:02 Stunden (7. M45), Simone Breuer 1:23:48 Stunden (6. W40), Carola Schmidt 1:27:21 Stunden (7. W40) und Sonja Wurm 1:27:44 Stunden (8. W40).

Die 23,5 Kilometer lange Strecke des Ostalb-Panoramalaufs mit fast 900 Höhenmetern führte am Fuße des Rosensteins entlang über Heubach nach Beuren, von dort über einen steilen Anstieg zum Bargauer Kreuz, über Bartholomä und Lauterburg, um den Pfaffenberg zurück nach Lautern. Sieger war Elias Schwarze von der DJK Schwäbisch Gmünd in 1:33:40 Stunden, fast sechs Minuten vor dem Zweiten Felix Scheuerle vom Sparda-Ream-Rechberghausen in 1:39:08 Stunden und Sandro Nicoletti von der Bergwacht Herbrechtingen in 1:45:29 Stunden. Erste Frau im Ziel war Ina Bauer von der TSG Giengen in 1:59:31 Stunden vor Angela Brunnhuber vom Landratsamt Ostalb in 2:00:23 Stunden und Heike Holl von den Kapfenburgknallern in 2:04:03 Stunden.

Ostalbcup-Laufserie geht am 6. Oktober in Neresheim weiter

Unter den 70 Männern und 21 Frauen überquerten die Läuferin und Läufer vom TSV Nördlingen wie folgt die Ziellinie: Hans Niederhuber 2:20:39 Stunden (50. Mann, 2. AK M65), Anneliese Zinke (2. AK W65) gemeinsam mit Karl Stempfle (7. AK M60) 2:36:25 Stunden. Weitere Ergebnisse gibt es unter https://my.raceresult.com/299538.

Die Läufe waren unter der Leitung von Josef Hieber und Bernhard Deininger wie gewohnt bestens organisiert, sodass die rund 250 Läufer und Walker – eine Steigerung zum Vorjahr – gut und sicher ins Ziel kamen. Der nächste Lauf der diesjährigen Ostalbcup-Serie findet am 6. Oktober in Neresheim statt. (AZ)