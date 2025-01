Nördlingens Katharina Rupp ist Südbayerische U20-Hallenmeisterin

An zwei langen Wettkampftagen haben in München in der Werner-von-Linde-Leichtathletikhalle die südbayerischen Meisterschaften stattgefunden. Dabei präsentierten sich die für die LG Donau-Ries startenden Nördlinger Leichtathletinnen bereits in sehr guter Form. Katharina Rupp wurde über die 400 Meter sogar südbayerische Meisterin in der Altersklasse U20.

Mehr als 1000 Leichtathletinnen und Leichtathleten nahmen am Wochenende in München an den Meisterschaften teil, um aus dem Wintertraining heraus ihren Status quo zu bestimmen. Allein in der Altersklasse U18 waren mehr als 80 Teilnehmerinnen für den 60-Meter-Sprint gemeldet. Unter ihnen befand sich auch Teresa Siebachmeyer, die in diesem Jahr erstmals in der U18 an den Start geht. In elf Vorläufen wurden die 32 schnellsten Teilnehmerinnen für die vier Zwischenläufe ermittelt. Dabei konnte sich Siebachmeyer mit ihrer Vorlaufzeit und persönlichen Bestleistung von 8,12 Sekunden für den Zwischenlauf qualifizieren, in dem sie dann die exakt gleiche Zeit erzielte. Am selben Tag startete die Läuferin über die 200 Meter Rundbahn. Hier erreichte sie mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 26,43 Sekunden einen guten fünften Platz von insgesamt 34 Starterinnen.

Südbayerische Leichtathletik-Meisterschaften: So haben die Nördlingerinnen abgeschnitten

Bei der weiblichen Jugend U20 gingen Katharina Rupp und Lina Mair ebenfalls über die 60-Meter-Sprintstrecke an den Start. Beide Athletinnen erzielten im Vorlauf mit 7,79 Sekunden beziehungsweise 7,83 Sekunden ebenfalls persönliche Bestleistungen und qualifizierten sich damit direkt für den Endlauf, der bereits eine Stunde später stattfand. Hier konnten sie annähernd an ihre Bestzeit heran sprinten, sodass am Ende für Rupp der vierte Platz und für Mair der fünfte Platz in einer starken Konkurrenz zu Buche stand.

Wiederum eine gute Stunde später ging Katharina Rupp in ihrer eigentlichen Spezialdisziplin, den 400 Metern, an den Start. In der Halle war diese Strecke aber eher Neuland für sie, da hier zwei Runden mit einer engen Kurvensteigung zu bewältigen sind. Die 18-jährige Athletin meisterte die Strecke aber hervorragend und lieferte einen Start-Ziel-Sieg in 57,06 Sekunden und wurde mit sieben Zehntel Vorsprung südbayerische Hallenmeisterin.

4x200-Meter-Staffel der LG Donau-Ries kommt trotz Stabverlust auf Platz fünf

Als letzte Disziplin für die Sprinterinnen standen die 4x200 Meter auf dem Programm. In der Besetzung Teresa Siebachmeyer, Katharina Rupp, Lina Mair und Annika Knaus liefen die vier jungen Damen ein beherztes Rennen und konnten gut mit den großen Vereinen wie der LG Stadtwerke München, die gleich drei Staffeln stellte, mithalten. Obwohl beim dritten Staffelwechsel der Staffelstab verloren ging, erreichten sie noch den fünften Platz mit einer Zeit von 1:54,71 Minuten. Erstmals Hallenluft schnupperte an diesem Tag Elena Erdle. Sie stellte sich der großen Konkurrenz in der Altersklasse W14 und sprintete die 60 Meter in 8,87 Sekunden. Insgesamt belegte sie unter 51 Starterinnen einen guten Mittelplatz.

Spät am Abend hatten noch die 800-Meter-Läuferinnen und -Läufer ihren Auftritt. Für die LG Donau-Ries gingen Johanna Braun und Greta Schwab an den Start. Auch für die beiden war die enge Rundbahn gewöhnungsbedürftig, sind doch insgesamt vier Runden in der Halle zu laufen. Eine Bestzeit war zwar an diesem Tag nicht möglich, aber für Johanna Braun stand der dritte Platz zu Buche, und Greta Schwab wurde insgesamt Vierte. (AZ)