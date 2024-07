Junioren des 1. SV Nördlingen schlagen sich wacker in Rosenheim

Zur bayerischen Jugend- und Junioren-Meisterschaft im Schwimmen sind insgesamt 81 Vereine aus den sieben Regierungsbezirken nach Rosenheim gereist. Zu Beginn der Saison kam niemand auf den Gedanken, dass auch drei Schwimmerinnen und Schwimmer des 1. SV Nördlingen dabei teilnehmen und als Höhepunkt des Jahres bei dieser Veranstaltung an den Start gehen würden. Für Pia Schweier, Marlena Wagener und Gleb Berengardt wurde der Traum war, als sie sich für diesen Wettkampf qualifizierten.

Es war eine sagenhafte Atmosphäre im Rosenheimer Freibad, wo Spitzenmannschaften des bayerischen Schwimmsports vertreten waren. Das Motto der Sportler aus dem Ries war „dabei sein ist alles“, denn mit der Konkurrenz, die in Stützpunkten zu Hause ist und täglich zwei bis dreimal trainiert, konnte man sich nicht vergleichen.

Nördlinger Schwimmer sind bei bayerischer Meisterschaft mit ihren Zeiten zufrieden

Dennoch konnten sich die Nördlingerinnen gegen einige Konkurrentinnen behaupten. Pia Schweier ging zunächst über 50 Meter Brust an den Start und bestätigte ihre gute Leistung mit einer Zeit von 0:41,62 Sekunden. Gleb Berengardt musste auch am Samstag an den Start, sein Trainingsrückstand machte sich aber bemerkbar und er konnte in Rosenheim nicht die Minutengrenze knacken.

Am Sonntag durfte endlich Marlena Wagner über 50 Meter Freistil starten, auch mit ihrer guten Zeit von 0:30,97 Sekunden war sie mehr als zufrieden. Als Letzte sprang Pia Schweier noch über 100 Meter Brust ins Becken, und wie schon auf der schwäbischen Meisterschaft schlug sie unter 1:30 Minuten an (1:29,93), was unter 20 Teilnehmerinnen aus ihrem Jahrgang den 15. Platz bedeutete. Einen großen Anteil an dem guten Ergebnis bei der bayerischen Meisterschaft hatte das Trainerteam Claudia Koch und Sabrina Müller. (AZ)